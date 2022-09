Víctimas de homicidio donan el 20% de órganos en el estado de Guanajuato

En Guanajuato los órganos donados durante el año provienen en un 20% de víctimas de homicidio doloso.

Rodrigo López Falcony, director del Centro Estatal de Trasplantes de Guanajuato, explicó que desde el 2017 se cuenta con un protocolo en la Fiscalía General del Estado con el que los órganos de las víctimas de la violencia en el estado pueden ser recuperados.

En 2022 suman 37 donadores, con lo según las cifras referidas por el médico, al menos 7 personas que fueron asesinadas donaron sus órganos.

“Hasta antes del 2017 era muy difícil conseguir estos donantes, porque no había un protocolo específico y a veces la Procuraduría en aquel entonces, no nos permitía porque se pensaba que entorpece a la investigación del crimen. Ahora ya no, a partir del 2017 se legisla en Guanajuato y se cambió la ley (...) Hay un protocolo de actuación que la Fiscalía realizó y está distribuido en sus agentes”, dijo Rodrigo López Falcony.

El rango de edad de mayores donantes en Guanajuato es de los 15 a los 45 años. En este sector se reportan el 80% de las donaciones.

Según el reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, de forma paulatina se han recuperado las donaciones en Guanajuato. En 2020 hubo 30 donadores, en 2021 fueron 40 y este año suman 37.

“Este año se han hecho 178 trasplantes, en el año 2019 realizamos 400 y después de la pandemia se detuvo un poco el programa de trasplantes por razones obvias. Se han trasplantado 88 pacientes que necesitaban un riñón, de los cuales 32 son de donador cadavérico, 56 de donadores vivos. Se han trasplantado 89 pacientes de córnea y un hígado”, dijo Daniel Díaz, secretario de Salud de Guanajuato.

Aunque se recuperan las donaciones, en lista de espera hay más de mil 500 personas, en su mayoría de riñón. Según la dependencia estatal de salud, al año mueren un promedio de 200 personas en la espera de un órgano.

“Este año hemos tenido 37 donadores, se han procurado 139 órganos y tejidos de los cuales, 50 son riñones, 67 son córneas, 13 hígados, un corazón y 14 trasplantes de médula ósea (...) La lista de espera es muy grande, tenemos en la lista de espera, solo en la Secretaría de Salud, mil 490 riñones, en lista de espera 95 para córnea, dos para hígado, un corazón. En total son mil 588 personas las que están en lista de espera”, dijo Daniel Díaz.

26 de Septiembre, Di sí a la donación de órganos.

Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. pic.twitter.com/YZbZwS7ewR — Secretaría de Salud (@SaludGuanajuato) September 26, 2022

