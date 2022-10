En casas de alta seguridad resguardan a mujeres víctimas de violencia en León

La violencia contras las mujeres en León es un problema presente y que parece no frenar. Solo en el primer semestre de 2022 el Instituto Municipal de las Mujeres atendió 4 mil 841 mujeres, un 3.7% más que en 2021, con 4 mil 666 atenciones.

En el municipio hay varias formas o modelos de atención para mujeres que son violentadas, desde sufrir acoso en la calle hasta situaciones de mayor riesgo que ameritan resguardo.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres), Mónica Maciel Méndez Morales, platicó con Publimetro sobre estos apoyos y la dinámica de violencias en contra de las mujeres.

Directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres), Mónica Maciel Méndez Morales. (Cortesía)

En el informe de la alcaldesa se destacó la existencia de cinco casas, cuya ubicación es secreta, en donde se da apoyo a mujeres. ¿Cómo funciona la atención en estas casas?

— Es cuando hay situaciones de causar un daño mayor a las mujeres, ¿a qué me refiero con esto? donde existen otras intenciones de causar incluso violencias extremas en contra de las mujeres y en ese sentido, pues las mujeres no pueden regresar a los espacios domésticos o a los espacios donde están viviendo estas situaciones de riesgo; es decir, nosotras en la atención que damos, no podemos permitir que las mujeres regresen a ese espacio porque hay un mayor riesgo.

En León contamos justo con esos espacios que nacen como espacios de mayor temporalidad para las mujeres, pero también espacios de transición ¿esto qué implica? que en estos espacios las mujeres puedan estar de dos, seis a 12 días o incluso, si se tiene que alargar el tiempo, que puedan estar ahí.

Esto nos permite poder hacer un trabajo mucho más integral y poder intervenir en ese problema de raíz. También donde a lo mejor las niñas y los niños necesitan atención psicológica, necesitan alguna otra cosa importante. Entonces el que puedan estar en esos espacios nos permite también ir generando estas alternativas.

Obviamente también por el tema y por la seguridad de las mujeres no podemos dar más información, pero justo cada caso es específico y si en cada uno de esos casos se requiere buscar otras alternativas de mayor seguridad para las mujeres a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal en otro estado, se realiza.

Decálogo de atención a mujeres víctimas de violencia. (Cortesía)

En el tema de la violencia familiar reportaron que por lo menos el primer semestre de 2022 hubo un aumento, ¿cuál es la lectura de estas cifras?

— El contexto de la pandemia para nosotras sí fue muy significativo en términos de que las violencias se agudizaron. El estar más tiempo con el agresor, pues también agudizaba estas conductas violentas, por ejemplo, de 300 atenciones que teníamos en un mes, tuvimos aproximadamente el doble. Entonces implementamos una línea de WhatsApp para seguir dando la atención a las mujeres y seguir teniendo esa vinculación y que las mujeres supieran que aunque estuviéramos en pandemia, teníamos que buscar las alternativas y las herramientas para seguirlas escuchando y acompañando.

De enero a junio de este año tuvimos alrededor de un poquito más de 4 mil atenciones entre psicológicas, jurídicas, de trabajo social y laborales, entonces hoy sí hemos tenido un mayor número de atención, es porque también creemos que justo el que las mujeres sepan que hay otros espacios para que ellas puedan acudir si están viviendo situación de violencia, pues también permite justamente tener mayores alternativas para las mujeres.

Cada tres meses nosotras entregamos un informe trimestral a nuestro consejo y ha sido en un primer momento, la violencia psicológica algo que ha sido muy reiterativo en estos estos informes trimestrales; le sigue la violencia física y en un tercer momento la violencia económica.

Yo creo que un solo caso nos tiene que poner a mover todas las alternativas y aceitar todos los mecanismos, ya sea interinstitucionales, con sociedad civil, todos los que se requieran para generar estas acciones de prevención de otras violencias.

Tenemos también la red de espacios seguros, que justamente tenemos más de 60 espacios, que ahora se han sumado a la red entre hoteles, se han sumado también la Canaco a través de las plazas comerciales; se ha sumado Poliforum, se ha sumado Amexme. También se han sumado otras clínicas de salud, de atención psicológica, también de gobierno.

El municipio cuenta con mecanismos para la atención del acoso al interior del gobierno, ¿ha dado resultados?

— Tenemos un manual en el cual intervienen tres dependencias, la Contraloría Municipal, que es justamente la dependencia que se encarga de sustanciar todo el proceso de investigación; la Dirección General de Desarrollo Institucional y el Instituto Municipal de las Mujeres, donde también intervienen personas de contacto de cada una de las dependencias y hoy lo que estamos haciendo es fortalecer también esta herramienta a través de un protocolo, que no se ha presentado, porque todavía está en este proceso administrativo. Está con función edilicia para los comentarios que se viertan al respecto por parte de las comisiones correspondientes.

Estamos cuidando mucho que los procesos se puedan llevar a cabo de la manera establecida y cómo tienen que llevarse a partir también desde un proceso de escucha de las personas, desde estos procesos de escucha empáticos, desde creer en las víctimas, desde no revictimizar y en ese sentido además de estas tres dependencias.

Entonces este documento todavía está en esta revisión ya final.

¿Cuántas denuncias ha tenido por acoso al interior del gobierno?

— Ese dato no te lo puedo dar. Yo creo que la dependencia que sustancia los procesos, que es la Contraloría Municipal, se encarga de llevar a cabo todo el proceso de investigación.

*Según datos de la Contraloría de León suman 15 denuncias por acoso sexual en la presente administración al interior del gobierno municipal.

