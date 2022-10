Alma Paola fue a ver su novio y no regresó; en Guanajuato exigen justicia por su muerte.

Alma Paola Zavala Rodríguez de 25 años de edad, originaria de Moroleón, fue a visitar a su novio y ya no regresó a casa. Su cuerpo fue encontrado en una zona cerril.

Su desaparición ocurrió el 21 de octubre. Durante días, familiares se movilizaron para exigir la aparición de la joven. Fue este miércoles 26 de octubre que elementos de seguridad localizaron el cuerpo.

Fue encontrado en una zona de difícil acceso en el Cerro de los Amoles, en el municipio de Moroleón. El hallazgo de Alma Paola fue confirmado por conocidos de la joven. La Fiscalía de Guanajuato también desactivo la ficha del Protocolo Alba que se emitió para dar con su paradero.

Amigas y amigos se manifestaron de manera pacífica para exigir #JusticiaParaPaola en #Moroleón, #Guanajuato. Alma Paola llevaba parecida desde el jueves pasado y fue localizada el día de hoy en la comunidad de “Los Amoles”. pic.twitter.com/RDsKUGgDnO — Jorge Guzmán Mtz (@JorgeGuzmanMtz) October 27, 2022

Familiares y amigos de Alma Paola exigieron justicia por el que consideraron se trata de un feminicidio.

“Escribo de nuevo con el corazón de una amiga desecha por el asesinato de mi amiga, porque no hay otra forma de decirlo porque así fue. Te arrebataron de nuestro lado, te fuiste de una manera que ninguna persona debería de irse. Lo único que me queda de consuelo es que voy a tener donde llorarte, que ya no voy a pensar en qué te están haciendo y que ya no estás sufriendo, no le voy a llorar solo al viento preguntando donde estas”, escribió una de sus amigas.

Desde este miércoles se realizaron algunas movilizaciones en el municipio de Moroleón; sin embargo, será este sábado cuando se realicen las manifestaciones más numerosas en diferentes puntos de la entidad.

La colectiva feminista Hilanderas del Sur convocó a una manifestación para exigir un alto a la violencia contra las mujeres en los municipios de Moroleón, Uriangato y Yuriria. La convocatoria marca que la manifestación comenzará a las 6 de la tarde y piden a las asistentes acudir vestidas de negro. El punto de reunión será la Glorieta de la Amistad.

En Guanajuato capital se está convocando a familiares de víctimas de feminicidio, colectivas feministas. La manifestación comenzará a la 1 de la tarde en el Teatro Juárez de la zona centro de Guanajuato.

En la manifestación de la capital se instalarán siluetas itinerantes de mujeres que representan a niñas y mujeres asesinadas en México.