No en todo México está aprobado el matrimonio igualitario; en Guanajuato no se ha legislado.

En Guanajuato sigue sin modificarse el Código Civil para garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Suman cuatro iniciativas al respecto, pero ninguna ha sido dictaminada y votada.

Desde diciembre de 2021 en el estado solo existe una circular al Registro Civil para que se permita, pero no se ha legislado sobre el matrimonio igualitario.

“El problema de esta salida es que únicamente se facilita administrativamente, sin tocar el marco jurídico inconstitucional (...) el Poder Ejecutivo puede unilateralmente instruir volver a colocar las trabas administrativas y orillar a las personas de la diversidad sexual y de género a recurrir al amparo”, señaló el diputado de Morena, David Martínez Mendizábal.

El legislador presentó este jueves una nueva iniciativa de reforma a la Constitución Política local y al Código Civil estatal, en materia de matrimonio igualitario. Se plantea definir al matrimonio como la unión libre con pleno consentimiento entre dos personas.

Se propone la reforma al artículo 144 para eliminar la perpetuación de la especie como elemento esencial del matrimonio, sustituyéndolo por el reconocimiento de que las decisiones reproductivas deben tomarse en conjunto, de forma libre, responsable, voluntaria e informada.

“Se propone sustituir la referencia del matrimonio y del concubinato directamente hacia marido y mujer, por una figura más inclusiva como lo es “cónyuges” o “concubinos”. • Se plantea la modificación del artículo 162 y la derogación del artículo 163, con la finalidad de hacer la disposición del derecho sobre productos de los bienes y sueldos de una parte desligándola del sexo, y en cambio poniendo en el centro la realización de trabajos de cuidados y labores domésticas no remuneradas”, se plantea en la iniciativa.

El legislador argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la resolución de amparo en revisión 704/2014, declaró como inconstitucional cualquier Ley que reproduzca la visión de que el matrimonio es exclusivamente la unión entre hombre y mujer con la finalidad de procreación.

Esta es la cuarta iniciativa sobre matrimonio igualitario presentada en Guanajuato, tan sólo en la Legislatura pasada, se presentaron tres iniciativas provenientes del PRD, de Morena y del PVEM. Todas fueron turnadas a la Comisión de Justicia presidida por el Partido Acción Nacional, ninguna fue dictaminada.

El 30 de septiembre de 2021, el Partido Verde presentó una iniciativa relativa al matrimonio igualitario, en ella se pretende agregar a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y al Código Civil para el Estado de Guanajuato, tres términos que reconocen y garantizan el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado: familia, matrimonio y concubinato.

“La familia es una institución de carácter social constituida por la unión matrimonial o concubinaria de dos personas o por vínculos de parentesco en los tipos líneas y grados que reconoce la ley (...) El matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión jurídica libre y voluntaria de dos personas con igualdad de derechos deberes y obligaciones (...) El concubinato es la unión de dos personas quiénes libres de matrimonio viven como cónyuges pueden generar una familia en los términos que fijé la ley”, plantea la reforma que no ha sido dictaminada.

Se requiere legislar para dar certeza a parejas del mismo sexo

Activistas señalaron que no hay una certeza plena en el matrimonio igualitario en Guanajuato si no se incluye en el Registro Civil.

Juan Pablo Delgado, director de Amicus, organización de defensa y promoción de los derechos de las personas LGBT +, explicó que la circular emitida en 2021 puede ser modificada por gobiernos futuros.

Destacó que la inclusión del matrimonio igualitario en la legislación manda un mensaje a la sociedad contra la discriminación y de inclusión de la diversidad.

“Hay cinco estados donde esto no forma parte de su legislación, no está incluido en el Código Civil o Código Familiar o Ley del Registro Civil, dependiendo el caso; pero el punto es que en estos cinco estados, incluyendo Guanajuato, todavía no forma parte de la legislación (...) teóricamente el gobierno del estado en una futura administración, como depende del propio ejecutivo, como depende del gobernador o gobernadora en turno, pudiera reformar el Reglamento del Registro Civil y se da la instruccional a la oficialías del Registro Civil de que estos matrimonios ya no van a suceder, que claro, eso estaría sujeto a la presentación de demandas de amparo, pero implica un riesgo mientras no esté en la legislación”, explicó Juan Pablo Delgado.

El matrimonio igualitario es ya un derecho reconocido en todo el país, pero no es un derecho contenido en las legislaciones de todos los estados. Por supuesto que toca celebrar esta noticia, pero no nos quedemos conformes hasta que efectivamente sea ley en todo el país. — Juan Pablo Delgado (@JPablo_Delgado) October 27, 2022

Discriminación contra la comunidad de la diversidad sexual

Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) del INEGI, la población LGBTIQ+ en México sigue siendo víctima sistemática de violencia.

Durante su infancia (hasta los 11 años) al 27.2% de la población LGBTIQ+ se le hizo sentir diferente a las demás personas de su edad a causa de sus gustos e intereses y al 27% debido a sus modos o manera de comportarse.

Durante la adolescencia (entre 12 y 17 años), el 27% reportó que se le hizo sentir diferente a las demás personas de su edad a causa de sus gustos e intereses y el 24.8% debido a sus modos o manera de comportarse.

En el ámbito laboral, también se reporta un rechazo social importante por trato desigual respecto a los beneficios, prestaciones laborales o ascensos, así como por comentarios ofensivos o burlas, entre otros. El 28.1% de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ reportó haber vivido al menos una situación como las descritas, casi 10 puntos porcentuales más que el 18.4% de personas no pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+.

En Guanajuato, la propia ENDISEG estima que existen 227 mil 957 personas de 15 años o más que forman parte de la comunidad LGBTIQ+.