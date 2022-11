Llama Diego Sinhue a ser corresponsables de la seguridad en Guanajuato a autoridades de los 46 municipios

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hizo un llamado a los gobiernos de los 46 municipios del estado a ser corresponsables de la seguridad pública.

Durante la Tercera Reunión Plenaria de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el mandatario señala que la seguridad pública se debe construir desde lo local, por ello, se han fortalecido policías municipales, con un fondo total de 800 millones de pesos que se han entregado durante su gestión.

“Ser corresponsables, no solo ayudarnos unos a otros, sino asumir una responsabilidad de trabajar en un mismo sentido, ya sea de la trinchera donde nos toque tenemos que trabajar con nuestro esfuerzo, nuestro talento para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro estado. La coordinación de esfuerzos es un elemento indispensable para poder lograr objetivos por eso tan importante la vinculación que se propone (...) Otra de las coincidencias es construir la seguridad desde lo local, si no se construye la seguridad desde lo local va a ser muy complicado avanzar en esta meta, por eso que se involucre a los 46 gobiernos municipales permite ver con claridad los matices regionales de una misma problemática”, dijo el mandatario.

La Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia está integrada por los 46 gobiernos municipales, el poder legislativo, el gobierno del estado, la academia y asociaciones civiles.

Este martes, la Universidad de Guanajuato presentó el programa generado para capacitación de gobiernos municipales para la prevención del delito. Se trata de un taller de 50 horas y dos diplomados en Policía de Proximidad y de Alta Gerencia en Seguridad Pública Municipal.

Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la UG, explicó que se basa en el modelo de prevención primaria y secundaria. En el primer enfoque se plantea que la población cuente con todos los servicios y el segundo es hacer menos atractiva la actividad delincuencial.

“Quién dice que esto responde a una sola área, quién dice que este problema no tiene que ver con salud, con educación, con infraestructura, con urbanismo, con seguridad alimentaria, con deportes (...) La prevención no significa violar derechos humanos con el pretexto de que vamos a prevenir, eso no es prevención, es una reacción; tampoco es prevención programas abstractos que no inciden para nada en la anticipación del fenómeno delictivo, dar suvenirs, hacer eventos que no dejan nada, tampoco es prevención simular para efectos político-electorales, eso no es prevención, puede tener otros fines, pero no es prevención y creo que en todo caso mejor vale nada que eso”, dijo Luis Felipe Guerrero Agripino.

La capacitación en los 46 municipios se tiene planteada para comenzar en el mes de enero de 2023. Los municipios seleccionarán a personal de áreas de prevención para ser capacitados y ellos se encargaran de implementar lo aprendido en la gestión municipal.

Refrendo el compromiso personal y del @gobiernogto, para sumarnos a todas aquellas iniciativas que promuevan mejores condiciones para el desarrollo integral de #GTO. Les deseo que el éxito de estos trabajos se refleje en una mejor calidad de vida para las familias guanajuatenses. pic.twitter.com/Hw4hygZ3xl — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) November 1, 2022

Hay avances de seguridad en Celaya

Javier Mendoza Márquez, alcalde de Celaya, fue el anfitrión de este encuentro en temas de seguridad y destacó que falta mucho por hacer, aunque hay avances.

El presidente municipal señala que es la seguridad la principal exigencia de los ciudadanos.

“Esta es la primera demanda de los guanajuatenses e iremos más allá, de todos los mexicanos, por eso me congratulo de que estemos trabajando todos en aras de lograr mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para los habitantes de nuestros municipios (...) En Celaya en tan solo un año hemos desarticulado 59 células delictivas y hemos recuperado 528 vehículos, esto con ayuda de los tres órdenes de gobierno; sin embargo, todos sabemos y estamos conscientes que todavía hay muchísimo por hacer”, dijo Javier Mendoza Márquez.