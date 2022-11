“Vamos a defender el INE”, se lanzan panistas contra reforma electoral de AMLO.

El PAN en Guanajuato criticó la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y adelantaron que irán en contra de los cambios que atenten contra el INE.

El presidente del Comité Directivo Estatal, Eduardo López Mares, señaló que los legisladores federales no se sumarán a cambios que debiliten al INE.

“Mientras no se garantice que el INE, el Tribunal Electoral y los Institutos Electorales Estatales no se tocarán, no vamos a avanzar en ninguna reforma electoral”, dijo López Mares.

La diputada federal, Ana María Esquivel Arrona, explicó que Acción Nacional está proponiendo que se implemente la segunda vuelta en la elección del presidente de la República. La nulidad de las elecciones si se involucra el crimen organizado y disminuir la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

“No vamos a permitir que la dictadura que se está gestando y pretende legitimar su propuesta de reforma tóxica para consumar la estocada final hacia un nuevo régimen en la democracia con la participación y voto de la gente”, dijo la panista.

Agregó que las instituciones son los pilares que sostienen a nuestro país y por ello desde la Cámara de Diputados se buscará construir una escuchando todas las voces y todas las necesidades y sobre todo que no sea dañina para la democracia.

Puntos claves de la reforma electoral de AMLO

La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene entre sus objetivos, según ha defendido el ejecutivo federal, abaratar los costos del sistema político mexicano, generando un ahorro estimado de 24 mil millones de pesos.

La iniciativa del presidente plantea modificaciones en 18 artículos constitucionales y siete artículos transitorios: