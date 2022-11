¡Adiós a las filas! Suman otros 9 trámites totalmente digitales en gobierno de León

El gobierno de León informó que nueve trámites más se suman al formato de petición digital, con ello, se podrán realizar las 24 horas los siete días de la semana.

Son cuatro de los nueve trámites que pertenecen a la Dirección de Salud Municipal, los cuales son: consultas médicas, odontológicas, nutrición y esterilización de mascotas; asimismo, en los trámites de la Tesorería Municipal, se agilizará la Determinación impuesto sobre adquisición de inmuebles, la Constancia de no infracción, la Cuota mínima de impuesto predial y la Consulta de cuenta predial. Por último, en la Secretaría del Ayuntamiento beneficiará en la Constancia de Residencia.

Te puede interesar: Aztecas Al-Quinto: Así será la fiesta que despedirá a los mexicanos que irán al Mundial de Qatar

Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento, mencionó que además de optimizar tiempo, también reducirá gastos de los ciudadanos, pues se estima que por traslados y posibles descuentos de día laboral, pierden poco más de 200 pesos.

“Esto ayudará al ciudadano para que los trámites se hagan más rápidos, se ahorren costos y también nos ayudará en temas de corrupción y se abona a la Mejora Regulatoria del Municipio”, aseguró.

Para apoyar la economía de las familias leonesas 👨‍👩‍👧‍👦 al ahorrarles tiempo y dinero, en rueda de prensa 🎙 informamos sobre los primeros 9 trámites y servicios 24/7 que ya están disponibles en ➡️ https://t.co/TvttTpYrM1 . pic.twitter.com/pCEN238ojC — Municipio de León (@municipio_leon) November 7, 2022

Se destacó la digitalización de la Constancia de Residencia, pues se explicó que al año se solicitan un promedio de 12 mil y al ser migrantes en su mayoría quienes la tramitan, ya no será necesario que viajen a León.

“Imagínense las filas, el tiempo que pasan las personas invirtiendo en un trámite que ahora solamente se tarda 15 minutos; en subir mi información, pagar mis 78 pesos que establece la Ley de Ingresos y de esta manera yo voy a obtener mi trámite de manera rápida. Esto ayuda al ciudadano a que sea más rápido, que sea más barato, pero si se fijan también nos va a ayudar en un tema de corrupción. Ya no va a haber el que diga, ‘oiga, me faltó el requisito, el comprobante y ahí le doy’. Ya no habrá eso”, dijo el secretario de Ayuntamiento.