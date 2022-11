IMSS Guanajuato tiene 6 mil espacios en guarderías de Guanajuato y sostiene que hay atención garantizada.

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato (IMSS), Marco Antonio Hernández Carrillo, señala que aunque existen quejas de la necesidad de espacios en guarderías, la realidad es que sí lo hay, pues actualmente cuentan con 6 mil espacios.

El médico señaló que en las 72 guarderías del IMSS en Guanajuato pueden atender hasta 15 mil menores y actualmente tienen bajo atención a 9 mil.

“Se dice que no hay lugares donde llevar a los niños, pero tenemos 6 mil espacios y la mamá que es es trabajadora, sus hijos están asegurados, ella está asegurada, está dada de alta en el Seguro Social, tiene un espacio en guardería, allí están los espacios”, dijo Marco Antonio Hernández Carrillo.

Explicó que antes de la pandemia atendían a 11 mil niños y tras la regularización de actividades, comenzaron con mil quinientos, pero los números han ido en aumento hasta llegar a los actuales 9 mil menores atendidos.

Hernández Carrillo también consideró que la cantidad de trabajadores asegurados en Guanajuato aún es muy baja.

“Tal vez en las familias se pusieron de acuerdo y dijeron, sabes que ya no hay necesidad de llevarlo a la guardería, ahora las condiciones cambiaron y ya lo podemos cuidar en casa. No lo sé si sea por la informalidad, lo que sí creo, lo que sí sé, es que tener 47% de la población de Guanajuato asegurada es muy bajo porque significa que el 53% de la población no tiene seguridad social, tendrán otros servicios de salud pero no seguridad social”, dijo.

Sobre la petición de empresarios de guarderías con horario extendido, explicó que ha sido un debate por años, donde existen tanto factores a favor como en contra, por lo que dijo que esas acciones corresponden a las oficinas centrales del IMSS.

“Y si al rato las guarderías son para que el papá o la mamá se vaya de fiesta y dice ‘vamos a llevar al niño a la guardería y vamos a decir que vamos a trabajar’ y no se utiliza la guardería para el motivo que es, que es el trabajo, entonces hay un gran debate en esa situación. Yo lo he escuchado en muchos años”, señaló el Delegado.