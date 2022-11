Fotomultas y radares de velocidad serán instalados en León; iniciativa ya está en análisis.

El gobierno municipal de León comenzará con el análisis de una reforma al Reglamento de Policía y Vialidad, así como el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

El objetivo de la reforma es disminuir el monto de las infracciones de vialidad hasta en un 50% y propiciar el uso de dispositivos tecnológicos de fotomulta y verificadores de velocidad para la detección de infracciones.

En la iniciativa se sostiene que la reforma se propone luego las quejas constantes y peticiones de la ciudadanía por el alto costo de estas multas.

“Una de las preocupaciones e inconformidades más frecuentes que externa la ciudadanía es respecto del monto elevado de infracciones contempladas en nuestro Reglamento de Policía y Vialidad para el municipio de León, ya que dependiendo de la falta las multas suelen representar un desembolso importante para la economía personal y familiar”, señala la iniciativa.

En el documento explica que “los montos por concepto de infracción no debe advertirse un desequilibrio patente, excesivo o irracional entre la multa y la finalidad de la norma”

“Es primero para mejorar la movilidad, para mejorar la seguridad sobre todo porque vamos a estar utilizando la tecnología. No se trata de un tema recaudatorio”, dijo la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez.

Además de la reducción de las multas, se busca implementar las fotomultas y los verificadores de velocidad. También se agregan sanciones para quienes instalen sistemas antiradares y detectores de radares de velocidad en vehículos automotores.

“Ante la imposibilidad de entrega de las actas de infracción, los titulares de las placas de circulación del vehículo de motor con el cual se somete la infracción captada a través de dispositivos tecnológicos de fotomulta o de verificación de velocidad, serán considerados como responsables solidarios para el pago de las sanciones impuestas”, puntualiza la iniciativa.

Sin reducción a multas por conducir alcoholizado

Los pagos que serán reducidos hasta en un 50% son los relacionados a las multas de: no respetar paso de ciclistas, falta de una o dos placas, falta de permiso o licencia para conducir, falta de luces, espejos, cinturones de seguridad, parabrisas dañados; los que tengan vidrios polarizados, faros deslumbrantes; no dar paso a ferrocarril, ambulancias, patrullas, no respetar señalamientos.

También, no respetar distancia entre vehículos, circular en sentido opuesto, arrojar basura desde un vehículo de motor, adelantar o rebasar por circulación contraria, entre otras.

En esta reducción no entran las multas por: Conducción de Vehículos Bajo los Efectos del Alcohol o Sustancias Psicoactivas. Tampoco entran las multas por no contar con constancia o distintivo vigente de verificación vehicular.

“En la administración pasada se fueron muy altas y esto lo que estaba generando es que no pagaran y todo se estaba yendo al servicio a la comunidad. Entonces lo que se están ajustando son los montos y que la gente pueda estar atendiendo con el pago de las infracciones. Sentimos que estaban desproporcionadas, había multas de 4 o 5 mil pesos que muchos no tenían posibilidad de cubrir”, dijo el secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona.