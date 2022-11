Menores llegan a hospitales intoxicados por alcohol; alto consumo alerta a autoridades en Guanajuato.

En Guanajuato se ha detectado un alto consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad.

Autoridades sanitarias señalaron que por lo menos el 10% de los menores han consumido en exceso en el último mes, esto, según muestreos realizados por la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que “están llegando menores intoxicados a los hospitales, que lamentablemente se accidentan, quedan con discapacidad y algunos han perdido la vida”.

“Estamos mal y ahorita dije algunas cifras y eso lo tenemos que reconocer, pero es porque además lo medimos, donde no se mide es como tenerlo debajo del tapete; saber que el problema existe, pero no enfrentarlo. El 56% verdad de los menores de edad, estamos hablando de niños de quinto año de primaria, sexto de primaria, la secundaria y la prepa siendo menores de edad; el 56% ha experimentado con alcohol alguna vez en su vida y el 10% han consumido en exceso alcohol en el último mes, es algo muy preocupante, es un problema de salud pública. Es algo que tiene consecuencias para su bienestar, para su sano desarrollo”, dijo Díaz Martínez.

El funcionario estatal explicó que no se trata de un tema menor, pues entre más joven se comienza a consumir alcohol, es más probable que se comiencen a utilizar otras sustancias más nocivas. También explicó que frena el desarrollo normal de las personas.

“Hay que hacer todo lo posible por retrasar la edad en que empiezan a consumir, porque como es un tema de madurez cerebral, de neuroreceptores, de fisiología, de biología y de bioquímica; si los jóvenes empiezan a consumir antes de que sean mayores de edad se cuadruplica la posibilidad de que tengan un problema de adicciones, del que su cuerpo lo necesite”, dijo el titular de Salud de Guanajuato.

Con la estrategia Planet Youth implementada por la Secretaría de Salud se ha detectado las principales causas de que cada vez más menores comiencen a consumir bebidas alcohólicas a menor edad.

El secretario de Salud destacó que entre las principales causas están las relacionadas a las relaciones familiares.

“El 2019 empezamos el levantamiento y ya hemos levantado más de 120 mil encuestas en 46 municipios en el estado y ya sabemos las principales causas, es porque no pasan el tiempo suficiente con su familia, porque no realizan una actividad extracurricular, no duermen lo suficiente, la convivencia con niños que ya consumen (...) incluso el rechazo, el no sentirse queridos amados, el no tener buen desempeño en la escuela y potencializa la ansiedad, depresión que los puede llevar al consumo de sustancias adictivas”, explicó.