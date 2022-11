Plan de abasto de agua para Guanajuato estará listo en febrero de 2023.

Al final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se contará solo con el proyecto ejecutivo del plan para garantizar el abasto de agua en municipios como León, Silao, Celaya, Salamanca e Irapuato, en el estado de Guanajuato.

Lo anterior fue revelado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, durante su visita a la ciudad de León este jueves, donde reconoció que por el tiempo será muy complicado que se eche a andar el plan.

Adán Augusto López Hernández detalló que el plan consiste en la construcción de un acueducto de 180 kilómetros para distribuir el agua excedente de la Presa Solís que no es aprovechada por ejidatarios, por evaporaciones o desperdicio.

“Hicimos el compromiso que cuando menos tiene que quedar el proyecto ejecutivo y debe formalizarse el acuerdo. Me comprometí con él (gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo) a que febrero del próximo año debemos firmar con los ejidatarios, para que formalmente los 25 mil productores entreguen al Gobierno de Guanajuato una cantidad de agua, que es el excedente y que se pueda iniciar con el proyecto ejecutivo”, dijo Adán Augusto López.

Detalló que de los 180 kilómetros, solo en un aproximado de 40 kilómetros tiene alguna complicación dado que la federación cuenta con el derecho de vía.

El funcionario federal dijo que el país enfrentará una batalla por el agua y desde los diferentes gobiernos se deben sentar las bases para garantizar el acceso al agua.

“El nuevo ducto o acueducto va a ir enterrado al lado de los canales que ya existen, es un proyecto que se puede ejecutar rápido. Nuestro compromiso es facilitar todo para que quede entregado el proyecto ejecutivo y quede garantizado el aprovechamiento de agua”, dijo.

Sobre el plan b para dotar de agua a Guanajuato, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, explicó que primero se debe tecnificar el campo guanajuatense, para que con la optimización aumente el excedente y municipios que puedan enfrentar problemas de abasto, sean beneficiados.

El proyecto considerado, aún sin plan ejecutivo, considera transportar 100 millones de metros cúbicos de agua a través de acueducto de los 180 kilómetros y de los que 70 millones de metros cúbicos serían para León.

“Primero para tener ese proyecto ejecutivo se debe tener ese convenio firmado, porque si no es empezar al revés, como pasó con El Zapotillo (…) No tiene caso ahorita hacer un ducto si no tenemos todavía los derechos del agua”, mencionó Rodríguez Vallejo.

Se reforzará seguridad en Guanajuato

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que tras los hechos violentos reportados en las últimas semanas en el estado de Guanajuato, se ha reforzado la presencia de las fuerzas armadas.

Informó que entre ayer y hoy llegaron al estado mil elementos de las Fuerzas especiales del Ejército México.

Sostuvo que delitos como el secuestro y la extorsión han bajado en Guanajuato, pero el problema sigue siendo el homicidio doloso.

“Ahora el combate tiene que ser contra el homicidio doloso, que obedece a otros factores. Nosotros desde luego que estamos convencidos que donde existe todavía marginación es mucho más fácil que haya el germen de la violencia, pero creo que si trabajamos de manera coordinada, el gobernador sabe que las fuerzas federales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, están dispuestos, están trabajando las 24 horas del día”, dijo el secretario de Gobernación.