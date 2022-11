Sumarán en 2023 mil millones de pesos en bolsa para fortalecer policías de Guanajuato.

Para 2023 el gobierno del estado destinará otros 200 millones de pesos para las policías municipales en el estado de Guanajuato que cumplan con los 45 compromisos de seguridad.

Con esto, sumarán mil millones de pesos que el gobierno del estado ha dado a estos cuerpos de seguridad para su fortalecimiento y que se traducen en patrullas, radios, chalecos y otros insumos.

Te puede interesar: Aztecas Al-Quinto: Así será la fiesta que despedirá a los mexicanos que irán al Mundial de Qatar

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Sophia Huett López, explicó que aunque se trata de un apoyo a la seguridad, desde los gobiernos municipales se debe garantizar también recurso para este fortalecimiento y no se genere una dependencia al gobierno del estado.

“Lo que no queremos es que los municipios vean esto como su única fuente de financiamiento para la adquisición de equipo personal y de vehículos, esto es un apoyo adicional de gobierno del gobierno del estado que no proviene de recursos federales, proviene de recursos totalmente estatales. Los municipios tienen que seguir haciendo el esfuerzo por renovar su parque vehicular con adquisición de equipos de protección para las y los policías, para capacitación, esto no puede ser la fuente única para mejorar justamente estas condiciones. Es un un un aspecto adicional porque valoramos mucho la vida integridad y el servicio de las y los policías en Guanajuato”, explicó.

Explicó que este trabajo conjunto entre gobierno del estado y entre los gobiernos municipales en materia de seguridad es un ejercicio en el que se ha destacado el estado.

“En el ámbito de las y los secretarios o titulares de seguridad vemos un esfuerzo y una preocupación incluso muchos de ellos, lo que han buscado es acercarse a realizar grupos de trabajo para conocer las mejores prácticas y que aquellos aspectos que se les están complicando puedan salir mucho más rápido. Creo que es algo histórico incluso en el país”, dijo Sophia Huett López.