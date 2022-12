Investigan parálisis faciales en pacientes de Guanajuato ante alerta de meningitis en Durango.

La Secretaría de Salud de Guanajuato investiga al menos nueve casos, en diferentes municipios, de pacientes que presentan parálisis faciales atípicas.

Daniel Díaz Martínez, titular de Salud de Guanajuato, informó que ante los más de 60 casos de meningitis aséptica detectados en Durango, presuntamente a causa de un hongo presente en varios lotes de bupivacaína, la dependencia tiene una búsqueda intencionada de casos.

El funcionario estatal precisó que los casos reportados de parálisis facial se han reportado en hospitales de instituciones federales en un periodo de al menos un mes.

“El día de ayer en ayer en la noche el IMSS nos reporta de manera atípica casos de parálisis facial, que no sabemos si tenga alguna relación, entonces vamos a investigar lo que está pasando. No tengo más datos, mi coordinador de salud pública tendrá una reunión. Casos de meningitis no podría asegurar que tengamos en el estado, pero reconozco la responsabilidad social de las instituciones que hacen un reporte de esta naturaleza. No sabemos si tenga relación porque nos preocupa mucho lo que está pasando en Durango, 18 defunciones y más de 60 pacientes afectados. Un comportamiento muy atípico”, dijo Daniel Díaz Martínez.

El titular de Salud explicó que hasta ahora no se tienen determinadas las causas puntuales, por lo que se comenzará un trabajo de investigación para determinar relaciones.

“Todos los pacientes que han resultado positivos tienen un antecedente quirúrgico y para poderlos operar, creo que todos recibieron una anestesia regional, parece que hay que investigar el medicamento que se utilizó o que no haya habido alguna contaminación en la técnica”, dijo.

Díaz Martínez detalló que en el caso de hospitales de la Secretaría de Salud de Guanajuato las compras de medicamentos se realizan de forma independiente y no de forma consolidada como en las instituciones federales.

“En los hospitales de la Secretaría no, porque nosotros tenemos un sistema de abasto diferente y necesitamos estar revisando porque otras instituciones sí entraron a la compra consolidada y eso es lo que tenemos que estar revisando, que no tenga una relación entre los medicamentos que se utilizaron en Durango y otras entidades federativas”, sostuvo el titular de Salud en el estado de Guanajuato.

¿Qué es la meningitis aséptica?

La meningitis aséptica es una enfermedad donde se inflaman los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal. Esta es causada por una infección con uno o varios tipos de virus, aunque también puede ser causada por diversos tipos de bacterias u hongos.