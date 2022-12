Migración rural diluye pertenencia al municipio de León destaca estudio de la UNAM a “los que se quedan”

La migración en zonas rurales como la comunidad de Duarte diluye el sentimiento de pertenencia al municipio de León. Habitantes se sienten frustrados y abandonados por falta de apoyo gubernamental.

En la Comisión de Atención al Migrante del Congreso se presentó el Estudio del Fenómeno de Migración en la Comunidad de Duarte desarrollado por Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad León UNAM del área de Gobernanza Territorial. Entre los hallazgos hay la detección de violencia simbólica contra las mujeres y modificaciones en la realidad que viven sus habitantes.

El estudio fue presentado por las licenciadas Mariana Arriaga, Leslie Landeros y el doctor Diego Alvarez. Explicaron las principales causas de la migración en esta comunidad, una de las más grandes de Leon.

“Las señoras hablaban de tener su casa propia y eso implicaba que ellos tuvieran que desplazarse y uno de las prioridades es esa, tener su casa y un automóvil para poder realizar estos movimientos de transporte, porque no hay suficiente (...) de las principales causas que vimos para que la gente se vaya es que no encuentran un trabajo de calidad, se siente relegados, se sienten solos y esto lógicamente nos va a conducir a sentimientos de frustración, abandono y poca pertenencia municipio; si el municipio no me quiere por qué yo lo voy a querer”, señaló Leslie Landeros.

En esta comunidad hay siete mil 683 habitantes, el 52.7% son mujeres y el 47.8% son hombres. Hay una distribución de 2 mil 155 viviendas. De forma histórica se explicó que la migración en esta zona y el estado se ha dado, primero con la venta de mercancía en la ciudad, migración a otros estados y finalmente a Estados Unidos, sea de forma legal o ilegal.

La migración, según se encontró en la investigación ha modificado la comunidad desde ámbitos como estilos en la construcción de casas, hasta la generación de nuevos modelos de familia, donde la mujer es la cabeza de familia.

“La existencia y aumento de tipos y formas familiares divergentes al modelo tradicional de familia como consecuencia de los procesos de migración masiva parecen formar parte de un proceso de cambio más amplio que abarca a la institución familiar pero no se limita únicamente a ella”, son algunas conclusiones que explicó Mariana Arriaga.

Uno de los hallazgos que fueron destacados también fue la poca pertenencia que sienten los habitantes con respecto al municipio de León, del cual se sienten relegados, sin ayuda con programas sociales que atienden sus necesidades, como el transporte, una de las más referidas. También el fortalecimiento de las mujeres, ante una transformación a un sistema matriarcal.

“Las comunidades no se sienten identificadas con el municipio, ese sería el punto de quiebre para ver cómo hacemos una conexión (...) ellas no lo alcanzan a percibir, pero tienen un nivel de empoderamiento en el que se mantienen esos lazos de convivencia cuando los hombres están llegando. Hay estudios previos de la comunidad de Duarte que hablan de este sistema matriarcal, entonces esta convivencia es gracias a las mujeres que mantienen todavía el entendimiento territorial y que mantienen esa cohesión social independientemente de esta violencia simbólica, las mujeres han ayudado a mantener la cohesión social “, planteó el doctor Diego Alvarez.

Integrantes de la Comisión de Atención al Migrante aseguraron que atenderán esta problemática, no solo centrándose en las personas que migran, sino en los que se quedan.