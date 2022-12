Pandemia dejó agua contaminada con paracetamol; académico llama al saneamiento.

La pandemia por le Covid-19 provocó contaminación con paracetamol en aguas residuales, sostiene investigador de la Universidad de Guanajuato.

El doctor Juan Manuel Peralta Hernández, profesor investigador del Departamento de Química de la Universidad de Guanajuato, alertó sobre la necesidad del saneamiento del agua contaminada con paracetamol dado que las aguas residuales..

El catedrático explicó que durante la pandemia por Covid-19 se incrementó de forma exponencial el consumo de un medicamento en particular: el paracetamol o acetaminofén.

Ahora este medicamento está presente en grandes concentraciones en las aguas residuales domésticas y hospitalarias, porque las personas que lo consumieron, lo excretan o desechan del cuerpo vía la orina o el sudor.

“De ahí a las plantas de tratamiento municipales, las cuales no son capaces de removerlo de forma eficiente porque se basan principalmente en procesos biológicos (usando microorganismos), los cuales son susceptibles también al fármaco, es decir que, por las altas cantidades de paracetamol que contiene el agua, los microorganismos se mueren antes de poder removerlo”, dijo.

Sostuvo que es necesario implementar nuevas alternativas, métodos y tecnologías que ofrezcan respuestas a esta problemática.

El investigador, en conjunto con el doctor Enric Brillas, profesor de la Universidad de Barcelona e investigador mundialmente reconocido por sus aportaciones también en tratamiento de agua, han publicado investigaciones que puedan servir al saneamiento del agua contaminada con paracetamol.

Los tres trabajos publicados son: “A critical review on paracetamol removal from different aqueous matrices by Fenton and Fenton-based processes, and their combined methods”, “A critical review over the removal of paracetamol (acetaminophen) from synthetic waters and real wastewaters by direct, hybrid catalytic, and sequential ozonation processes” y “Removal of paracetamol (acetaminophen) by photocatalysis and photoelectrocatalysis. A critical review”.

El catedrático de la Universidad de Guanajuato destaca que las aguas residuales no sólo se pueden reutilizar para el riego de cultivos, como en la mayoría de los casos, sino que el agua en las alcantarillas también puede actuar como un sistema de alerta temprana que advierte cuando las enfermedades se desplazan a las poblaciones urbanas.

“También tenemos de una vez por todas entender que el agua dulce que nos queda en el mundo es un recurso indiscutiblemente valioso y vital, el cual tenemos que acostumbrarnos a usarlo más de una vez y, también a través de este, establecer la búsqueda de los indicios para futuras crisis de salud”, afirmó.