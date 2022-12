Liberan a banda de prestamistas “gota a gota” que operaba en Guanajuato.

Los cinco integrantes de una banda integrada por personas de origen colombiano y que se dedicaban presuntamente a los préstamos “gota a gota” fueron liberados.

Los señalados fueron detenidos por la Policía de Guanajuato capital, pero fuentes de seguridad informaron que no existía una denuncia formal en su contra.

El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, lamentó su liberación y señala que fueron detenidos con dinero cuya procedencia no lograron acreditar, así como su estancia legal en el país.

“Nos acabamos de enterar que fueron liberados estos colombianos y yo creo que no había razón para liberarlos dado que se les encontró dinero en efectivo que no pudieron comprobar la procedencia del dinero en efectivo (...) la Policía Municipal de Guanajuato capital se desmotiva, todos sabemos de los grupos criminales o de los grupos delictivos y todos sabemos que los colombianos se dedican al préstamo de dinero y que luego empieza el tema de extorsión, cobrando altos índices en el tema los intereses. En ese sentido lamentó que los hayan soltado”, dijo el alcalde de Guanajuato.

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett, señaló que la denuncia en estos casos se vuelve importante para que las personas acusadas no sean liberadas.

La funcionaria también señaló que se tendrá que revisar el caso para conocer las causas de la liberación, pues puede tratarse de libertad condicional .

“Puede ser una libertad condicional en lo que el proceso de desahoga, no tiene porque ser una prisión preventiva, habría que revisarlo. Uno de los puntos fundamentales es que la gente presente sus denuncias, no es lo mismo que una persona presente la denuncia por un fraude a presentar una denuncia por amenazas a la integridad de las personas o incluso por delincuencia organizada (...) no es lo mismo donde solo hay una persona afectada a donde hay 10, 20 o 30, por eso estamos interesados en el tema de la denuncia”, dijo Sophia Huett.

Este grupo de extranjeros fue detenido el pasado 7 de diciembre en Guanajuato capital. Los detenidos son Rubén de 30 años, Humberto de 32 años, Estefani de 24 años y Carlos de 36 años, así como un menor de edad de 16 años.