Leonesa sufre muerte encefálica y dona órganos a cuatro personas.

Una mujer de 43 años, originaria de León, se convirtió en donadora multiorgánica en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las donaciones serán para cuatro personas en el estado que requieren de los órganos y tejidos donados.

“La donadora sufrió hemorragia subaracnoidea, la cual le ocasionó muerte encefálica. Su familiares aceptaron la donación debido a que la donadora le gustaba ayudar a los demás”, comentó la doctora Nadia del Carmen Barroso Plata, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante de la UMAE No. 1.

Añadió que los órganos y tejidos donados fueron las córneas y los riñones; las primeras se quedan para ser trasplantadas en la misma UMAE No. 1, mientras que los riñones fueron traslados al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), dependiente de la Secretaría de Salud Federal, para los trasplantes correspondientes.

Te puede interesar: Detectan síndrome de Guillain-Barré, pero no causa de muerte en 10 pacientes de IMSS en Guanajuato

La doctora destacó que la donadora dio positivo a COVID-19; sin embargo, la procuración fue posible gracias a que el caso cumple con criterios definidos por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), para poder realizarlo como: que la donadora no presentó síntomas respiratorios, la radiografía de tórax no mostró datos de la enfermedad y la causa de la defunción no tuvo relación directa con el padecimiento.

La doctora Barroso Plata indicó que la procuración se realizó bajo estrictos protocolos de bioseguridad, para evitar contagios por COVID-19 en los donantes, receptores y en el personal de salud.

Invitó a la población interesada en sumarse como donador voluntario de órganos y tejidos a consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o ingresar a http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.