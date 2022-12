Sedena adeuda más de 500 armas de fuego a Municipio de León.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adeuda al Municipio de León la entrega de más de 500 armas de fuego que servirán para equipar en su totalidad a la Policía Vial.

Este 2022 el gobierno municipal destinó 7 millones de pesos en la compra de 500 armas cortas y otras 50 armas largas. Al cierre de 2022 las armas no han sido entregadas.

“Al principio de año se hizo un pago fuerte para la adquisición de arma corta y arma larga, pero por los procesos que conlleva, probablemente nos lleguen cuando termine la administración. Lo que se está pidiendo es que nos ayuden con esos procesos, que puedan ser más ágiles y que puedan llegar este año. El tema no es que se compren, el tema es que lleguen para ponerse a disposición de los elementos”, dijo la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

Sobre el retraso de las armas, el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, ha señalado que dicho retraso se debe a un presunto desabasto del proveedor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Están poniendo mucha atención en el estado de Guanajuato, específicamente a León, que somos una de las ciudades más grandes a nivel nacional. Pero está en un proceso también de las armadoras, porque no es nada más un tema de que haya o no haya armas, tienen que ver qué se va adquirir y que las hagan. No es como en Estados Unidos de llegar y comprar a un súper”, dijo Mario Bravo Arrona.