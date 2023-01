Familia vive tragedia tras incendio provocado por pirotecnia en León.

La familia Lugo logró sobrevivir a un incendio en su casa en la ciudad de León provocado por el uso de pirotecnia la madrugada del 01 de enero. Tres de sus integrantes se encuentran intubados y graves tras quemaduras e intoxicación.

Mientras dormían su casa se incendió y quedaron atrapados al interior de la vivienda. Vecinos llegaron a rescatarlos y abrieron un boquete en una de las paredes. Con ayuda de los elementos de Protección Civil lograron sacar a la familia.

“Ella llamó a los vecinos pidiendo auxilio de que estaban muriéndose, de que estaban adentro (...) el más pequeño se levanta porque le calaba el humo, él tiene el paladar hendido, entonces percibe el olor muy rápido. Ve el humo, se asoma a el cuarto de la mercancía y ve la lumbre y se regresa y le habla a sus papás que su casa se está quemando (...) Vienen los vecinos y abren un boquete que da a la cocina para que empiecen a respirar. En eso llega Protección Civil y así como pudieron pues entre todos los vecinos pues tumbaron la puerta”, dijo Viridiana Ornelas, familiar de los afectados.

Dos menores de 12 y 14 años permanecen intubados en el Hospital General de León a causa de la intoxicación. El padre de esta familia de nombre Javier y comerciante también se encuentra intubado por intoxicación y por las graves quemaduras que sufrió.

Te puede interesar: Exceso de velocidad y sobrecupo, causas de accidente donde murieron 16 guanajuatenses en Nayarit

“Es el señor es el que está grave. Es para el que te comento que pedimos apoyo pues ocupa unas telas especiales para que no se hagan llagas por las quemaduras que tiene en su cuerpo. Los niños intubados porque se les fue la respiración, son los más intoxicados por todo el humo que respiraron, ellos necesitamos nebulizantes (...) Me comenta mi prima, ya hablé con ella, me dice, él (el señor Javier) lo único que decía era Dios mío, nada más dame chance de salvar a mis hijos. Dame chance de salvar a mis hijos”, señaló.

La familia perdió todo su patrimonio así como toda la mercancía de su negocio. Solicitan apoyo como ropa, cobijas, colchones y medicamentos.

Lo que requieren con urgencia son las almohadas de microburbujas para tratar las quemaduras de Javier, así como N Acetilcisteína 200 mg 1ml, medicamento para los nebulizadores y ayudar en la limpieza de los pulmones de todas las víctimas.

La ayuda puede ser entregada en la dirección calle manzana 122 de la colonia Frutales de la Hacienda en la ciudad de León.

La familia también hizo un llamado a evitar el uso de pirotecnia durante los festejos pues sus consecuencias pueden ser fatales.

“La consecuencia de dejar que niños jueguen con cuetes, pues la diversión salió cara”, dijo Viridiana Ornelas.