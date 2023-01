Aún sin descubrirse causa de parálisis facial en 15 pacientes del IMSS en Guanajuato

Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato señaló que a más de un mes de que se presentaron los casos de parálisis facial en 15 pacientes, todos con insuficiencia renal, aún se desconocen las causas.

El funcionario del IMSS explicó que la muerte de 10 de estas personas se debió a causa de complicaciones de la enfermedad y no por la parálisis, sin embargo, las investigaciones continúan para determinar cuál fue la causa.

“Se han hecho muchas especulaciones e hipótesis, pero con el análisis de las variables o los datos que tenemos en el entorno, no hemos podido detectar algún factor o componente uniforme en cada uno de los pacientes (...) Hasta este momento no he recibido ninguna otra información y yo estoy a lo que los expertos vayan informando, pero es muy importante aclarar que ningún paciente murió por parálisis facial”, afirmó.

Te puede interesar: Detectan síndrome de Guillain-Barré, pero no causa de muerte en 10 pacientes de IMSS en Guanajuato

Méndez Carrillo señaló que los pacientes que presentaron parálisis facial recibían su tratamiento de acuerdo a los protocolos establecidos.

También dijo que a la fecha no se ha reportado un nuevo caso de parálisis facial en el estado. Puntualizó que las parálisis no son consideradas un brote sino un conglomerado de casos.

“Que se diga que el proceso de investigación se cierra, pero eso se tiene que dictaminar en un comité de vigilancia epidemiológica, es posible que esto pueda suceder pronto pero ellos son los que van a decir en qué momento”, dijo.