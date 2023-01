Este viernes definen si se libera a Guanajuatense preso en Tlaxcala acusado de homicidio

Este viernes se definirá si Pedro Francisco Rodríguez Vázquez sigue preso en el Cereso de Apizaco en el estado de Tlaxcala o es liberado.

El joven originario de San Felipe, Guanajuato, cumplió cuatro meses de estar preso acusado de un homicidio ocurrido el 08 noviembre del 2021, fecha en la que Pedro Francisco se encontraba en Guanajuato trabajando.

Desde su detención el 05 de septiembre pasado, su familia ha acusado que no hay pruebas contundentes en su contra y la única razón por la que lo señala la Fiscalía de Tlaxcala es porque se llama igual al presunto responsable del homicidio, es decir, es un caso de homonimia.

Familiares de Pedro Francisco señalaron a Publimetro venció el plazo de investigación por lo que podría ser este 13 de enero que se determine la situación jurídica de Pedro.

“A lo que sé ya podría salir sin cargos, porque la defensa de Pedro quiere que no se vayan a otros dos meses de investigación, que no se alargue esto; si no, en dado caso, pues mejor ir a juicio para ver la posibilidad de sacarlo”, dijo Cristian Vázquez.

Te puede interesar: ¡No somos delincuentes! Policía de Tlaxcala reprime a familia de Pedro por protestar

Explicaron que en caso de extenderse se darían dos meses más para la investigación complementaria, sin embargo esperan que el dictamen sea positivo para Pedro Francisco y sea liberado.

Sobre este caso ni la Fiscalía de Tlaxcala ni el Poder Judicial han dado información y se informó que no habrán detalles hasta que haya una resolución.