Se disparan multas contra maltratadores de animales y les cobran más de 20 mil pesos.

Desde 900 pesos hasta más de 22 mil pesos son los montos de castigo que han recibido como multas las personas acusadas de maltrato animal en el municipio de León.

Solo entre el 2021 y 2022 el gobierno municipal de León ha emitido cerca de 80 multas por estos casos.

Entre las sanciones más altas está la emitida en la Colonia Las Trojes por 21 mil 168 pesos. La sanción se interpuso a un ciudadano luego de acusarle por ser responsable del maltrato de 12 mascotas.

En esta sanción la justificación es que no les daba alimento, no les daba agua, no había condiciones mínimas de higiene para las mascotas y la atención médica necesaria.

Pero no se trata de la sanción más alta, otras de las sanciones con mayor multa se emitieron en la Colonia Vista Esmeralda también por 21 mil 168, en la Colonia Héroes de León por la misma cantidad. En la colonia San Miguel se emitió una multa por 19 mil 244, en la colonia Guadalupe se giró una sanción similar por 19 mil 243. En la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz otro ciudadano fue sancionado con 16 mil 357 pesos.

La Dirección General de Salud Municipal informó a una solicitud realizada por Publimetro que “el Reglamento para la Protección de los Animales en el Municipio de León prevé el supuesto de que el Centro de Control y Bienestar Animal adscrito a la Dirección de Epidemiología y Sanidad de la Dirección General de Salud imponga sanciones (apercibimiento, amonestación por escrito o multa) por las infracciones cometidas al mismo, así también como aplicar la medida de aseguramiento de los animales de ser el caso”.

La sanción más elevada hasta el momento fue una emitida por 22 mil 130 en la Colonia Agua Azul. Dicha sanción se dio tras un reporte del 26 de noviembre del 2022.

En la revisión realizada se encontró que había animales recluidos en azoteas en la que no se podían resguardar, los animales estaban atados, no había espacio suficiente ni condiciones de salud para los animales.

Según información del Centro de Control y Bienestar Animal se han recibido mil 200 reportes de posible maltrato animal.

También se han dado acompañamiento a por lo menos seis denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por faltas a la Ley de Protección Animal, es decir por agresiones a las mascotas.

El Reglamento para la Protección de los Animales en el Municipio de León explica que los actos de maltrato y crueldad a los animales son: El torturar o golpear a un animal por maldad y/o brutalidad; el descuidar la morada y las condiciones de movilidad, higiene y albergue de un animal a un punto tal que esto pueda causarle angustia, hambre, sed, o bien que atente contra la salud y bienestar, y el tener sujeto o amarrado a un animal de forma temporal o permanente.

También se considera como tortura la muerte producida utilizando un medio que prolongue la agonía del animal, causándole sufrimientos innecesarios; cualquier mutilación que no se efectúe por necesidad y bajo el cuidado de un médico veterinario.

Toda privación de aire, luz, alimento, bebida o espacio suficiente que cause o pueda causar daño a la vida normal de un animal, o mantener animales en áreas donde no puedan moverse en todas direcciones o en pasillos o lugares obstruidos. El abandono deliberado en la vía pública y en lugares de alto riesgo y peligro para su supervivencia, entre otras acciones.