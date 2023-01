Empresarios acatarán ley antitabaco y proyectan convertir áreas de fumadores en zonas de recreación

El sector empresarial de restauranteros y hoteleros de Guanajuato acatará Ley General para el Control del Tabaco. Una de las medidas será convertir las zonas o terrazas para fumadores en espacios de recreación para niños.

En rueda de prensa conjunta con la Secretaría de Salud de Guanajuato, se pidió a las autoridades municipales y estatales su apoyo para acelerar la socialización de esta medida, pues dijeron, quienes pagarán los platos rotos son los establecimientos.

Sobre posibles amparos, señalaron que cada empresa será libre de decidir si quiere emprender acciones legales, pero adelantaron que según la asesoría recibida, no prosperarán al tratarse de un tema de salud pública.

“La petición concreta es que nos ayuden con espectaculares, con medios de comunicación y también que el fumador conozca la sanción en la que él puede incurrir si no acata esta disposición, porque no es justo que el plato roto, si lo hizo en mi establecimiento pues, yo voy a tener que pagar, aunque se le invitó de una y mil maneras a que no lo hiciera”, dijo Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Guanajuato.

“Gran parte de sus ingresos son durante los fines de semana, busquemos cómo atraemos a través de estrategias a las familias para que salgan, estén en lugares abiertos, más contentos, tengan una mejor recreación con sus niños y de esa manera tengamos un beneficio económico los restaurantes”, dijo Manuel Bribiesca Sahagún, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de León.

“Hay que entender que no es que queramos o no, lo tenemos que respetar; es por eso que estamos sentados en esta mesa”, dijo Juan Pablo Rocha, presidente de Hoteles y Moteles de León.

En Guanajuato de los 6 millones 166 mil 934 habitantes, el 20% se asume como fumador, es decir, un estimado de un millón 233 mil 386 personas, según la Secretaría de Salud de Guanajuato. Autoridades señalaron que además de las 50 mil muertes al año en México, la carga económica de las afectaciones a la salud pública es elevada.

“El 20% son consumidores de tabaco y de vapeadores en una población de 6.2 millones de habitantes (...) niños entre los 8 y 12 años han experimentando con tabaco, con vapeadores (...) Nos hemos comprometido con la Canirac para no estar de manera punitiva, pero poco a poco hacer que se cumpla la ley, porque no va a depender solo de la Secretaría de Salud, sino de autoridades municipales y de la Secretaría de Gobierno a nivel federal”, explicó Daniel Díaz, secretario de Salud de Guanajuato.

Consideraciones de la nueva ley

La ley que entró en vigencia el 15 de enero prohíbe fumar en patios, terrazas, parques de diversiones, área de juegos, hoteles, playas, centros de espectáculos, canchas, estadios, mercados, restaurantes, bares y paraderos de transporte.

También queda prohibido en los lugares de trabajo, escuelas, transporte público, sin importar si están al aire libre o en espacios cerrados.

Las cajetillas de cigarros desaparecerán de la vista de los clientes. Los establecimientos ofrecerán una lista textual con el precio de cada producto.

No está permitido mostrar el logotipo, eslogan o los arreglos gráficos de las distintas marcas de cigarros.

Se prohíbe su representación en competencias deportivas, videojuegos en cualquier formato o dispositivos.