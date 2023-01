“Si llega una, llegamos todas”; Libia García responde sobre posible candidatura, feminismo y seguridad

Libia Dennise García Muñoz Ledo es la secretaria de Gobierno de Guanajuato. Se trata de la primera mujer en ocupar el puesto.

En entrevista con Publimetro, Libia García habló de sus aspiraciones políticas, el feminismo, la barreras en su cargo y la seguridad en el estado de Guanajuato.

Su nombre suena como posible candidata a la gubernatura según la opinión pública, ¿le gusta la idea?

— Yo creo que sería un honor, lo que yo estoy convencida es que sea yo, o no sea yo la candidata, o la que en su momento llegue al gobierno, creo que Guanajuato necesita una mujer gobernando. Guanajuato no solo está listo, porque siempre me preguntan si Guanajuato está listo, yo creo que no solo está listo, sino que requiere la visión de una mujer al frente del gobierno.

Yo celebraré mucho que los partidos políticos pudieran postular mujeres y que pudiera llegar una mujer a gobernar porque sería el siguiente paso en Guanajuato.

Tuvo un encuentro con liderazgos panistas y militancia, ¿fue un destape?

— No, de ninguna manera. Tú sabes que soy militante del Partido Acción Nacional desde hace 18 años. Recibí una invitación de parte de mi presidenta del Comité Municipal de estar en el comité, de platicar con la militancia, como lo he venido haciendo desde hace mucho tiempo.

Una excelente junta informativa el día de ayer en el @PANLeonMx , teniendo como invitada a nuestra Secretaria de Gobierno @LibiaDennise #unsolopan pic.twitter.com/JMMyqDxqEn — Pilar Ortega (@Pilarortega) January 18, 2023

El gobernador ha hecho un llamado a que no se distraigan, ¿cómo se siente usted?

— Comprometida con mi cargo, siempre lo he dicho, tengo una responsabilidad que me ha dado el gobernador de estar en esta posición y es una enorme responsabilidad, es un cargo de tiempo completo y yo estoy abocada a ello. Es un tema que justamente no admite distracción, nos lo ha dicho así el gobernador, pero es una convicción personal.

Es la primera mujer en su cargo, ¿cómo ha sido el camino?

— De muchos retos, muy interesante, particularmente para mí muy gratificante; es una experiencia que sin duda ha marcado mi carrera profesional, pero que me ha llenado de un enorme compromiso.

Soy la primera mujer que llega hasta esa posición y que aspira a no ser la última. Aspiro a que detrás de mí vengan muchas más mujeres porque soy una convencida de que en Guanajuato tenemos mujeres talentosas que durante mucho tiempo han estado rezagadas de las decisiones públicas, hoy creo que las mujeres estamos haciendo camino, estamos abriendo brecha y yo lo que busco es que las que lleguen a esta posición encuentran mejores condiciones, encuentren la oportunidad de tomar decisiones y ser ellas mismas.

Mi visión desde que llegué a la secretaría es que todas las voces pudieran ser escuchadas, que hubiera mucha apertura, mucho diálogo; porque para mí eso es la política. Creo que hemos dado voz a muchas voces que anteriormente no se escuchaban y eso para mí es una satisfacción.

Agradezco a @LuisEAyalaT el excelente trabajo que desarrolló en la @SEGOBGto, quien hasta hoy desempeñó esta responsabilidad.

He nombrado a @LibiaGarciaML como titular una vez aprobada su licencia. Le he instruido que realice un trabajo respetuoso y constructivo con la sociedad. pic.twitter.com/b0eCfdSk3k — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) March 8, 2021

¿Qué ha hecho para que esa brecha no se cierre si toca intereses machistas o conservadores?

— La realidad está ahí a la vista de todos, el avance que ha habido en la participación de las mujeres, los temas de paridad que se han dado, no por concesiones o por dirigentes de partidos, ni de políticos; se ha dado por una lucha que pasa por las leyes.

En los espacios donde más ha avanzado la vida de mujeres es en los congresos, donde prácticamente hoy tenemos congresos paritarios y esto ha sido gracias a las reformas legales que obligan a la paridad; cosa que no ha ocurrido con los gabinetes, no había una obligación legal y vemos todavía mayoritariamente a hombres tomando decisiones y es que nos dice que el camino correcto es el de las acciones afirmativas, por eso es que antes de que yo saliera el Congreso presenté esta ley de reforma de paridad en todo.

También fue impulsora de la Ley Olimpia, ¿qué opina del feminismo?

— Yo creo que el feminismo, nos sintamos o no feministas, le ha abierto la puerta a las mujeres al ejercicio pleno de sus derechos. Yo soy una convencida que el avance que hemos tenido en el reconocimiento de los derechos y en la erradicación de la violencia contra las mujeres pasa por la lucha feminista, sin duda.

Como mujeres tenemos un enorme compromiso con las siguientes generaciones, porque no queremos que sigan heredando esta lucha por la conquista de nuestros derechos, al final han habido muchas generaciones antes que nosotras y todavía la nuestra que hemos tenido que luchar por los derechos de las mujeres, porque se reconozca nuestra valía, porque se reconozca nuestra voz en los espacios donde se toman decisiones.

Lo que queremos para ellas es lo que nosotros no tuvimos y es por eso que hoy estamos avanzando. Yo soy una convencida del apoyo, que la sororidad entre mujeres sí nos permite avanzar; el reconocimiento a los talentos de otras mujeres. Durante mucho tiempo, también porque eran muy pocos los espacios, se decía que había que pelear entre nosotras para llegar a una posición y hoy creo que hemos entendido que si llega una, llegamos todas. Que la lucha de una beneficia a las demás, creo que en ese sentido tenemos que seguir avanzando.

Son cuatro años de la administración, ¿cuál es su balance?

— Es buen momento para hacer un balance. Guanajuato desde que comenzó la administración lo que se ha buscado es que se consolide un estado fuerte, un estado próspero, con una visión de futuro en donde haya cada vez mejores oportunidades de crecimiento para los ciudadanos y justo en estos primeros cuatro años creemos que Guanajuato le ha apostado a la innovación (…) talento guanajuatense y que la atracción de inversiones esté basada principalmente en las ideas, en lo que el gobernador ha determinado como la mentefactura.

La seguridad es un tema que ha sido prioritario del gobernador y ha trabajado en fortalecer mucho, sobre todo la parte de los municipios; este año estamos llegando a los 800 millones en el Fondo Estatal de Seguridad Pública para que los municipios puedan tener recursos, derivado de los recortes del gobierno federal; para tener equipamiento capacitación y un tema que es muy importante, la dignificación del salario de los policías.

Este año va a ser un año de consolidación de los proyectos de gobierno, va a ser un año en el que se va a impulsar mucho el bienestar, la salud, que también ha sido un modelo a nivel nacional.

Bajan los homicidios en Guanajuato, pero sigue a la cabeza, ¿sigue siendo la seguridad el principal reto?

— Es un tema que no debemos descuidar y al contrario, con toda la situación que vivimos en el país, es uno de los temas a los que los gobiernos tienen que apostarle, en estrategia, en fortalecimiento, porque cualquier disminución a los temas de estrategias se traduce en un crecimiento también de la violencia.

Algo que es muy importante y que es importante que los ciudadanos conozcan, es el reforzamiento en la estrategia de inteligencia. Estuve en Morelia, Michoacán, con las autoridades de sus estados, de Querétaro, de Michoacán, de Guanajuato por parte nuestra; en donde se habla de un mayor intercambio de información, de inteligencia para lograr combatir estos objetivos criminales. Yo creo que eso va a generar mayores detenciones. Guanajuato siempre se ha caracterizado por la actuación efectiva en materia de seguridad. Somos el estado que más decomisa armas, que más presenta para carpetas delincuencia organizada. Yo creo que somos ejemplo, pero no podemos bajar la guardia.

Creo que esta estrategia regional que está impulsando el gobernador, junto con Sedena y Guardia Nacional, va a ser exitosa, porque al final de cuentas estos grupos operan más allá de los límites de nuestros estados.

A la actual administración le tocó afrontar las desapariciones en Guanajuato, se crearon las comisiones de búsqueda y víctimas, ¿están dando resultados?

— Desde la creación de las leyes en esta materia, lo que se ha generado es un trabajo interinstitucional y que ha sido un compromiso de administración, de poder incrementar la atención, el apoyo para realizar esas labores de búsqueda. Hoy algo importante es que este año prácticamente las comisiones han triplicado su presupuesto, es algo importantísimo porque nos va a permitir contar con más personal para atender las necesidades de las familias.

Se ha fortalecido el Fondo de Apoyo a Víctimas, que nos permite también atender de mejor manera las familias.

Estuvo en una búsqueda en campo, ¿esto cambió la visión del gobierno o la suya en lo personal?

— Como legisladora me tocó trabajar en este proyecto, en estas tres leyes que tienen vinculación con los desaparecidos y para mí es el proyecto legislativo que más me tocó, que más me hizo sensibilizarme.

Es imposible, yo te puedo hablar desde la parte humana, es imposible escuchar las historias de las buscadoras, de estas madres desesperadas por encontrar a sus hijas, a sus hijos y no sentirlas en lo más profundo, porque al final aunque no es comparable, no podemos sentir lo que ellas sienten (…) desde ese momento me comprometí no solo institucionalmente, en lo personal a vivir de forma más cercana lo que ellas viven todos los días para fortalecer los trabajos institucionales.

¿Qué consejo les da a los jóvenes guanajuatenses?

— Los jóvenes no solo son nuestra esperanza, sino nuestra gran riqueza en el estado. Ellos son quienes le están dando vida y con su capacidad pueden transformar la realidad que vive. Los invito a que participen desde las diferentes trincheras, el deporte, cultura, la política, desde el activismo, desde sus propias escuelas; que alcen su voz. De verdad que Guanajuato necesita jóvenes comprometidos. El llamado es que sigan trabajando por este Guanajuato que todos queremos y este Guanajuato que desde hoy les pertenece.

Libia García en líneas:

Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, y ha participado en el Seminario Internacional Mejores Gobiernos.

Asesora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura.

Asesora Jurídica en la Dirección de Enlace Gubernamental de la Subsecretaría de Vinculación y Concertación Política de Gobierno del Estado.

Abogada litigante en materia civil y mercantil en Despacho Jurídico Particular.

Profesora en el Diplomado de Marketing y Comunicación Política de la Universidad Iberoamericana León.

Consejera Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato.

Capacitadora avalada por el Sistema Nacional de Capacitadores del Partido Acción Nacional (SCAN).

Integrante de la Comisión de Elaboración de la Plataforma Legislativa 2015 – 2018.

Fue secretaria de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN en León y representante del PAN ante los órganos electorales.

Diputada Local por el PAN.