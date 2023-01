Se disculpa secretario de Seguridad de León por posibles violaciones de agentes.

Durante la ceremonia de Egreso de Cadetes de la Generación 51 de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, el titular de seguridad municipal, Mario Bravo Arrona, ofreció una disculpa pública.

El funcionario se disculpó con la ciudadanía si en algún momento el mal actuar de algunos policías los ha afectado y violado sus derechos.

Pero también destacó que el aumento de operativos ha permitido asegurar más de 335 mil dosis de drogas y 335 armas de fuego que no podrán ser utilizadas para cometer delitos.

“Una sentida disculpa a aquellos ciudadanos con los que no hemos actuado con apego a los valores, protocolos y derechos y garantías individuales. En la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León no hay cabida para las personas que no actúan con respeto a la ciudadanía. Todos los que han traicionado la confianza de la ciudadanía, salieron de la corporación y esta política de cero tolerancia se mantendrá”, dijo Mario Bravo Arrona.

👮🏻‍♀️👮🏻‍♂️Felicitamos a las 23 mujeres y 16 hombres que concluyeron su formación inicial y desde hoy forman parte de la Policía de León.



Que su compromiso, responsabilidad y entrega les dé una exitosa carrera policial en servicio de las y los leoneses. pic.twitter.com/DjLNJqdsft — Mi Ciudad Segura (@Seguridad_Leon) January 26, 2023

El funcionario tomó protesta y juramento de los 39 nuevos policías municipales, se trata de la primera generación que se prepara con el nuevo modelo de estudios.

“Ustedes tienen la oportunidad no solo de hacer carrera policial, sino también ser mandos superiores de esta gran corporación. Lo he dicho y lo sigo reiterando, me daría mucho gusto que cualquiera de nuestros compañeros de la Secretaria, fuera quienes nos relevarán a nosotros”, dijo Mario Bravo Arrona.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que su gobierno respalda el trabajo en seguridad de los agentes municipales, pero también dijo que habrá mano dura en caso de irregularidades.

“De tener más de 900 horas de estudios, a ustedes les tocó más largo, porque fueron más de 2 mil 600 horas las que están preparándose”, dijo Gutiérrez Campos.

Compartimos con el Gobernador @diegosinhue el orgullo por nuestra nueva generación de Cadetes👮🏻👮🏻‍♀️, a quienes les pedimos llevar el uniforme en el corazón, con la honra de servir y proteger a nuestra ciudad🦁. pic.twitter.com/8Jp6BTPZf6 — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) January 26, 2023

Por su parte el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, llamó a los nuevos agentes a no caer en las redes del crimen organizado y cumplir con su labor.

“Van intentar contactarlos y por medio de compañeros (...) ustedes tienen una capacitación de cómo actuar con derechos”, dijo el mandatario.