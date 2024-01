“Mi compromiso está firme para construir un mejor Guanajuato y lo vamos a hacer de la mano con las comunidades, porque yo sé que Salamanca necesita mejorar sus servicios, necesita tener proyectos de infraestructura, porque hemos dejado de crecer como municipio y necesitamos seguir avanzando por la ruta correcta”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo en un encuentro con militantes y simpatizantes del PAN en Salamanca.

La precandidata dijo que lo más importante es trabajar con la gente, por ello escucha a los panistas salmantinos, para conocer sus necesidades y les invita a proponer soluciones para mejorar las condiciones de sus comunidades.

Avanzaremos por la ruta correcta con comunidades de Salamanca: Libia Dennise García Foto: Especial

“Lo que queremos es construir una propuesta que atienda lo que verdaderamente Guanajuato necesita, lo que la gente nos está pidiendo y en Salamanca tenemos un reto más, porque queremos para este 2024 que Salamanca se vuelva a pintar de azul”.

Fabiola Estrada, habitante de la zona rural, pidió el uso de la voz para expresar su apoyo a Libia y para solicitar proyectos de infraestructura hidráulica que garanticen agua a la zona rural.

“Nuestra gran necesidad, no nada más nuestra, sino de todos es tener agua”.

Gabriel García Ramírez, de la comunidad de Congregación de Cárdenas, usuario del distrito de riego 011, mencionó que el campo salmantino se siente confiado de la continuidad de programas estatales en apoyo de los productores agrícolas.

“Somos una comunidad de 6 mil habitantes con muchas necesidades, nosotros confiamos en ti, sabemos que vas a estar con nosotros y de viva voz te mostraremos las necesidades que tenemos, queremos decirte que la comunidad de Congregación de Cárdenas está contigo, tenemos la fe, la confianza y el corazón puesto en ti”.

Libia demostró su agradecimiento a las personas que asistieron a este encuentro y que se comprometen con este proyecto.

Además, dijo que este proyecto es de la gente y afín a los valores humanistas del Partido Acción Nacional.

“Me enamoré del PAN porque es la forma para poder ayudar a las personas, aquí he estado y aquí me he quedado porque yo soy una mujer de convicción, soy una mujer que nació en Guanajuato, aquí está mi familia, aquí está mi gente y las causas por las que he trabajado”.

