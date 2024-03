Laboran bajo protesta: exigen insumos en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud que actualmente labora bajo protesta en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), aseguró que es hasta el 15 de marzo cuando aceptarán seguir en estas condiciones, que, de no resolverse, podrían pasar a un paro total.

Trabajadores de la salud han denunciado que la falta de insumos es a tal nivel, que en ocasiones no cuentan ni con botellas de agua para los doctores que pasan varias horas en una cirugía, también hay pacientes a los que tienen que postergar su operación por no contar con lo mínimo requerido en materiales.

Este desabasto ha ocurrido luego de que el HRAEB dejara de ser administrado por el estado y pasara al sistema IMSS-Bienestar. En días pasados el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que su administración estaría dispuesta a invertir en el HRAEB, con tal de acabar con la falta de suministros de material y medicina.

En las instalaciones de nosocomio una larga manta se encuentra colgada desde hace meses en la fachada, en ella aseguran que no se ha detenido el servicio por el bien de los pacientes, sin embargo de no cumplir el 15 de marzo con el suministro de medicina y materiales, trabajadores del Sindicato aseguraron que ya no solo será la manta la protesta, sino el servicio tendrá que detenerse y exigir la entrega del material.

El HRAEB recibe a pacientes de estados aledaños a Guanajuato como San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco y Querétaro.