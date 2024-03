SAPICA: 50 años de mostrar lo mejor de la piel y el calzado

El Salón de la Piel y Calzado, conocido como SAPICA, es el evento de moda, piel y calzado más importante de México, y a nivel mundial es la tercera feria más grande en su tipo; con 50 años de vida, comienza una nueva edición con colaboraciones internacionales, innovaciones en tecnología y una visión global que permite luchar contra retos comerciales dentro de lo que el gobierno ha llamado el Valle de la Mentefactura.

Este año SAPICA se llevará a cabo del 5 al 7 de marzo en las instalaciones de Poliforum, contará con la participación de más de 350 expositores, dos mil marcas de calzado y fabricantes de piel que ya están registrados, y se pronostica la visita de dos mil 500 compradores.

SAPICA. Comienza la edición 90 en sus 50 años. (Cortesía )

SAPICA también se ha caracterizado por ser un espacio donde la innovación y el análisis de tendencias son fundamentales; como el Sapica Learning, una serie de conferencias con especialistas en la materia, además de las colaboraciones con artistas como Anuar Layon y Mexico is the Shit, con quienes se creó una edición limitada de calzado.

En 2023 la industria mexicana del calzado y marroquinería cerró su producción en 209 millones de pares, se exportaron 30 millones de pares e importaron 120 millones de pares. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, agregó que la industria de la piel y el calzado es pilar de la economía de Guanajuato, y SAPICA es un ejemplo de Mentefactura, al ser el centro de innovación y reunión de los profesionales del sector.

El sueño que comenzó en 1974

Su primer nombre fue El Salón de la Piel y El Calzado, un esfuerzo incipiente por reunir a empresarios del sector y posicionar a León como una ciudad capaz de atraer a expertos de moda y calzado en el mundo, para 1979 SAPICA ya se realizó en el Centro de Convenciones ahora conocido como Poliforum.

Tan solo 10 años después, SAPICA ya registraba 15 mil visitantes, y para 1994 ya contaba con 500 expositores en alrededor de 700 stands.

El cuero, calzado y marroquinería son pilares de la economía guanajuatense

El actual presidente de la Cámara de la Industria de Calzado del estado de Guanajuato (CICEG), Mauricio Blas Battaglia, aseguró que SAPICA es fundamental para la industria de calzado en México y León, pues se ha convertido en el principal escaparate para la industria.

“Son momentos donde tenemos que replantear cómo la industria del calzado puede generar más valor, SAPICA es nuestro gran escaparate que nos puede dar la oportunidad de mostrar nuestras marcas, productos y propuesta de valor” — Mauricio Blas Battaglia, presidente CICEG

La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, añadió que este evento tiene también un profundo impacto en el ambiente turístico de la ciudad, “Esta industria ha ido cambiando, pero no ha dejado de ser una industria que nos ha marcado el ADN porque yo no puedo entender a León y no puedo entender el turismo y la historia si no hubiera sido a través de SAPICA”, añadió.

La industria mexicana de calzado produce al año 195 millones de pares, de los cuales el 70% son producidos en Guanajuato, la mayoría en León. Como cada edición de SAPICA, se entregarán reconocimientos a personas trabajadoras con más de 35 años en la industria.