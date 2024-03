Se reúne candidata emecista con mujeres buscadoras; les ofrece elegir a titular de la Comisión Estatal de búsqueda

La candidata a la gubernatura de Guanajuato por parte de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha sostuvo un encuentro con integrantes de colectivos de búsqueda del estado, con la finalidad de escucharlos y presentarles sus propuestas.

“El motivo principal de esta mesa es para escucharlas y si me permiten al final, compartirles las propuestas que he construido para atender la crisis de desaparición de personas en el Estado. Quiero decirles que yo no haré ningún planteamiento, si no va acompañado de su opinión, propuesta y comentarios, en toda acción de búsqueda de personas, garantizaré su participación desde el diseño, implementación y seguimiento”

— Yulma Rocha, candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano