Promete Libia la entrega de una beca de primer empleo a jóvenes que inician en la vida laboral

La candidata a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, prometió en su visita a los municipio Abasolo y Pénjamo la entrega de una beca a los jóvenes que ingresen a su primer empleo, con ella aseguró que se eliminará la brecha que existe entre los jóvenes recién graduados y la oportunidad que ellos tengan de acceder a la vida laboral dentro de su campo de estudio.

“Cuando he venido a los municipios muchos jóvenes y sus mamás me dicen que hicieron muchos sacrificios para que su hijo estudiara, pero no encuentra trabajo”

— Libia García, candidata a la guberntura por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato