En búsqueda de su reelección, Ale Gutiérrez tiene arranque de campaña de 24 horas

Alejandra Gutiérrez, candidata a la alcaldía por el PAN y que busca la reelección, arrancó su campaña con una jornada de 24 horas, en las que tuvo tiempo para reunirse con miembros de su partido, hacer deporte, subirse a transportes públicos, recorrer tianguis municipales y algunas colonias de la ciudad.

En la medianoche del domingo, la candidata visito las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PAN, para recibir el apoyo de los miembros de su partido. Ahí presentó a su planilla conformada por Román Cifuentes Negrete como síndico y a Hidelberto Moreno Faba, María Valeria, Aurelio Vázquez y Luis Gerardo González, en las primeras posiciones de las regidurías.

“Este nuevo gobierno que queremos hacer, lo queremos hacer humano, cercano, y de resultados. Hace tres años dije exactamente lo mismo y el trabajo que se hizo fue así, y gracias a un gran equipo que me llenó de orgullo, que no se rajó, que escuchó a la gente”

Una de sus primeras propuestas de campaña, fueron de que de lograr gobernar por otro treinio, León será la ciudad con más parques de América Latina con un total de tres parques metropolitanos.

La candidata a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, Libia García, estuvo presente en este arranque de campaña, primero por una videollamada a la medianoche en la que mostró su apoyo a Ale Gutiérrez, y por la tarde en el tianguis de la Línea de Fuego, uno de los más importantes de la ciudad y que más comerciantes aglomera.

Esa misma noche Alejandra Gutiérrez cenó con su equipo de campaña en un puesto de tacos, y por la mañana entrenó box en una plaza pública.

En sus primeros discursos aseguró que dará continuidad a la estrategia de seguridad que manejó durante su gobierno con las divisiones policiacas que se encargó de crear como el grupo Halcón Motorizado y la Policía Rural.

“Vamos por más hasta en los temas más difíciles, ustedes me conocen, saben que soy una mujer de palabra, que lo que dice lo cumple, que no da un paso atrás y siempre he sido valiente por la gente, porque en materia de seguridad nunca he dado un paso atrás”

— Ale Gutiérrez, candidata a la alcaldía por León