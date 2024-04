Congreso lanza un exhorto al gobernador, fiscal y al IEEG: garantizar la seguridad

Durante la Sesión de Pleno del Congreso del Estado, militantes de Morena y candidatas se manifestaron y colocaron pancartas exigiendo seguridad para el periodo electoral. El diputado David Martínez Mendizabal subió un punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado, al fiscal general y a la consejera presidenta del IEEG, brindar seguridad a los candidatos y candidatas.

El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, en su intervención Martínez Mendizábal aseguró que no podía permitirse que los trámites fueran más importantes que la necesidad de unas campañas electorales seguras para los que participan en ellas.

“El gobierno del estado ya sabía de nuestra necesidad de seguridad, y no movió ni un dedo para brindar protección”

En el exhorto aprobado se pide a la fiscalía y al gobernador garantizar seguridad, y al IEEG, agilizar los trámites para que un candidato pueda acceder a ella. El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad.

Alma Alcaraz, candidata de Morena a la gubernatura se presentó en la sesión del pleno del Congreso local acompañada de militantes y simpatizantes. De igual manera lo hicieron parte de la planilla y equipo de campaña de Gisela Gaytán, entre ellos Adrián Guerrero Caracheo, el primer regidor y quien se encuentra bajo protección de la Guardia Nacional.

“A todos los guanajuatenses nos duele esta desgracia, que no agarren el día de mañana a chivos expiatorios, ya lo dije y lo reitero no queremos chivos expiatorios queremos justicia real, saber quien está realmente detrás de la muerte de Gisela Gaytán, ¿qué intereses estaba moviendo qué le molestaba al gobierno? ya que por desgracia tenemos un gobernador que gobierna pero no manda”

— Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia