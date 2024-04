El espectáculo celeste se vivirá como un eclipse parcial en Guanajuato

Charvel Michael López García, responsable de Apropiación de la Ciencia del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), que pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conahcyt, platicó con Publimetro sobre el espectáculo celeste que viviremos este lunes. Mazatlán será el primer lugar de la Tierra donde será visible el eclipse, mientras que en otros estados será un eclipse parcial.

Charvel Michael López García, responsable de Apropiación de la Ciencia del CIO. (Cortesía. )

P: ¿Cómo definirías al eclipse que vamos a vivir?

R: Es un espectáculo celeste que nos va a ofrecer el cosmos, donde la luna gradualmente va a cubrir el círculo solar. En algunas regiones en México va a ser un eclipse total de sol, es decir, que se va a llegar a oscurecer totalmente por casi cinco minutos, y será en Sinaloa, Durango y Coahuila; en el resto del país lo apreciaremos como un eclipse parcial de sol, es decir que viviremos una sombra más débil, sin que obscurezca de manera total, pero la iluminación sí será regularmente apagada.

P: ¿Qué sugerencias y recomendaciones nos das para vivirlo de manera segura, y no perdernos este espectáculo celeste?

R: La realidad es que no importa que no haya eclipse, nunca debemos ver directamente al sol, para proteger nuestra salud visual. Con los eclipses lo que pasa que hacemos énfasis en no mirar directamente al sol, porque las personas no quieren perderse el momento, pero los ojos son muy sensibles y sus daños son irreparables la mayoría de las veces, por ello hay que tener mucho cuidado y verlo solo con métodos de observación segura.

P: ¿Cuáles métodos de observación segura nos recomiendas?

R: Uno de los métodos más seguros son los lentes especiales creados con un filtro que aísla la luz ultravioleta e infrarroja, que es la que daña nuestra retina, son lentes que durante estas temporadas se agotan, pero hay otros métodos que conocemos como indirectos, es decir que no vemos directamente al sol.

Una careta de soldador sombra número 14 nos permite bloquear a la luz del sol y estar completamente seguros, pero solo en este número de careta es posible.

Otro método indirecto podría ser un colador de cocina casero, específicamente los metálicos con agujeros pequeños. Con estos coladores proyectamos la sombra en el suelo durante el eclipse, en ese momento los agujeros del colador reflejarán al sol. En este método se debe ver hacia el suelo siempre.

P: ¿Cuándo podríamos a vivir un eclipse como este?

R: Otro eclipse total de sol lo tendríamos hasta dentro de 28 años, es decir en 2052, por lo que somos afortunados de ser parte de este espectáculo celeste.

P: ¿Qué podemos aprender de este eclipse y qué relevancia tiene para a la comunidad científica?

R: Hace varios años durante un eclipse de sol, se obtuvo un espectro de emisión del sol, y de ese espectro, con ciertas mediciones, se obtuvo el elemento químico del Helio; el segundo elemento químico más abundante del universo. Ese es un ejemplo, pero hoy mismo tenemos a astrónomos internacionales que ya están viajando a Mazatlán -el primer lugar donde será visible-, para poder apreciar y estudiar algunos detalles que no son visibles diariamente, pues cuando la luna está bloqueando el sol, se pueden apreciar detalles de la cromósfera, y se pueden hacer mediciones y comprender más que sucede en la atmósfera de la Tierra.

Para el público en general nos sirve para reflexionar y conocer sobre la astronomía, sobre el movimiento de los astros, y crear la semilla del conocimiento en alguien que pueda interesarse en ello y sumarse a la comunidad de científicos y astrónomos, que a algún niño le llame la atención y crear así una vocación científica.

Acudir con un especialista si miras directamente al eclipse

Mirar de manera directa al sol es ya un daño a la salud visual, pero hacerlo durante el eclipse solo tiene una solución: acudir con un especialista de la salud visual.

Nuestros ojos son débiles ante estos fenómenos naturales, por lo que aunque sea por un breve lapso de tiempo, mirar un eclipse puede resultar en daños a la visión, en muchos casos irreversibles, y es solo con un oftalmólogo donde puede saberse el daño y el tratamiento para evitar que este sea mayor.

Observarán el espectáculo celeste en el CIO

El CIO realizará una observación segura del eclipse con alrededor de 250 asistentes que con anterioridad se registraron.

Podrán observar el espectáculo celeste con telescopios especiales para observar el sol, y realizarán métodos diversos para observar el fenómeno.

Todo ello con la asesoría y acompañamiento de la comunidad científica que apoyará en la difusión y explicación sobre el eclipse.

Este instituto incluso realizó una simulación en sus redes sociales de lo que sería el eclipse en Guanajuato, donde se calcula una disminución de la luz solar en un 80% alrededor del mediodía.

Jornadas de observación en zonas arqueológicas de Guanajuato

Los sitios arqueológicos a cargo del Instituto Estatal de la Cultura (IEC) de Cañada de la Virgen, El Cóporo y Plazuelas en Guanajuato, han preparado un programa especial con funciones de planetario y talleres, donde toda la familia podrá aprender más sobre el sistema solar, la historia de los eclipses y la importancia cultural de estos eventos para diversas civilizaciones a lo largo de la historia.

En la zona arqueológica de El Cóporo, en el municipio de Ocampo, personal de la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez Moreno impartirán talleres para elaborar un modelo del eclipse de papel y sellos solares de barro con motivos mesoamericanos.

Por su parte, Plazuelas, en el municipio de Pénjamo, acogerá un par de talleres donde los asistentes podrán elaborar una cámara oscura para la observación indirecta del eclipse, a partir de una caja de cartón y realizar dibujos en relieve sobre piedra, a la manera de los petrograbados presentes en esta zona arqueológica.

Las recomendaciones para los visitantes son: evitar ver directamente al sol, utilizar lentes especiales o una cámara oscura, llevar gorra, sombrero y zapatos cómodos, hidratarse constantemente y atender las indicaciones del personal autorizado.

Solo los tres sitios arqueológicos mencionados abrirán de forma especial este lunes a partir de las 10:00 de la mañana y la hora límite de acceso será a las 16:00 horas.