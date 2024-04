Denuncian estafa en venta de motos con identificaciones de trabajadores en Honda Celaya

Una estafa en venta de motocicletas de la marca Honda fue dada a conocer en el canal de Youtube Testers, esta consiste en ofrecer supuesto inventario antiguo a precios muy bajos, como si se tratara de una venta directa desde la planta de Honda Celaya; para legitimarse los vendedores comparten identificaciones oficiales de trabajadores de la planta, y aseguran que las motocicletas serán enviadas desde ahí.

Las motocicletas son ofrecidas en Marketplace de la red social Facebook, en el video, los compradores se hacen pasar por interesados en una motocicleta para conocer cómo es que operan estas estafas, donde se les pide el pago de un enganche por medio de un SPEI a una cuenta bancaria particular.

Algunas motocicletas como el modelo Honda Navy cuyo costo es de alrededor de 30 mil pesos, llegan a ofrecerlas casi a mitad de precio, argumentando que son modelos rezagados o fueron utilizados para exhibición, con esta premisa el supuesto estafador pide una transferencia a una cuenta de Banco Azteca.

En el anuncio de venta incluso aseguran “Somos Planta Honda” y se coloca un enlace a un sitio web con las mismas características que la página oficial de la marca. En este sitio web apócrifo, incluso se puede ver un video institucional de la planta Honda en Celaya.

“No tengo necesidad de mentirte, me cuelgas y me llamas en una hora y ya no voy a tener nada (motocicletas)”, comenta el vendedor para presionar a realizar la transferencia que quedó grabado en video.

Estafan con documentación de la planta Honda en Celaya

Por medio de whatsapp los vendedores envían una imagen de lo que sería su credencial de trabajador de la planta en Honda Celaya. Esta identificación está a nombre de Carlos Beltrán Ochoa y se acredita como ejecutivo de ventas en la planta Honda Celaya.

Los supuestos vendedores aseguran que a diario, un camión nodriza que se encarga de trasladar todas las motocicletas a las ciudades de Querétaro, Guanajuato y CDMX, desde la planta en Celaya, es por ello que las entregas pueden hacerse de un día para otro, contando con el pago de alrededor de 17 mil pesos.

La planta de Honda en Celaya recién cumplió 10 años operando en el estado de Guanajuato, donde se han construido distintos autos como el Honda Fit y la Honda HR-V. Actualmente en esta planta trabajan más de 4 mil 800 personas, siendo su principal línea de producción actual la fabricación de Transmisiones Continuamente Variables (CVT).