Continúa el combate al fuego en la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda

🚨 ¡Cuidado con los incendios forestales! ⚠️



🚶🏾🚬 Si estás de paseo, no enciendas fogatas ni arrojes colillas.

🧨✋🏾 No lleves artículos inflamables.

🔥🚫 No quemes basura.

📑 Solicita autorización para realizar quemas controladas.



📞 Si ves un incendio, repórtalo al 911.👈🏾😉 pic.twitter.com/gHEu4NrVUg