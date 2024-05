Alma Alcaraz señala posible montaje en la detención de los asesinos de Gisela Gaytán

Luego del anuncio de la detención de los presuntos responsables del ataque que le quitó la vida a Gisela Gaytán, quien fuera candidata a la alcaldía en Celaya por Morena, Alma Alcaraz, la candidata a la gubernatura por este mismo partido, aseguró que todo podría tratarse de un montaje, y pidió seriedad a la fiscalía, además de no presentar chivos expiatorios solo con fines electorales.

Alcaraz aseguró que ya tenía conocimiento de la detención de estas personas desde el pasado 5 de abril, pero fue hasta el 15 de mayo que de manera oficial la fiscalía compartió el comunicado en el que se indicó que eran siete los detenidos, que además eran parte de una célula criminal en la zona Laja-Bajío

Hay mucha desinformación, no hay una postura oficial de la fiscalía, nos parece que pudiera caerse en un montaje, entonces de ninguna manera nosotros podemos hacer un pronunciamiento serio sino hay de parte de la fiscalía una posición seria. Hay que recordar que fue este gobierno quien le negó la Protección a nuestra compañera y amiga Gisela Gaytán, y fue la secretaria de gobierno — Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia

La candidata aseguró que para ella y su partido es difícil creer que no se trata de un montaje, y dijo esta no es una posición seria de la fiscalía, pues no han emitido una postura y se limitaron a difundir un video donde se puede ver el traslado de los detenidos: “exigimos que presenten una postura seria, y que presenten las pruebas de que realmente esas personas son las personas implicadas, y tener la seguridad de que no es un montaje”, añadió la candidata.

Estrategia de seguridad basada en la CDMX, sí sirve para Guanajuato; asegura Alma

La candidata ha sido criticada por sus competidoras electorales, por presentar una estrategia de seguridad basada en la de la Ciudad de México, con el apoyo del candidato al Senado, Omar García Harfuch. Sin embargo aseguró mediante un mensaje en sus redes sociales, que este plan se encuentra adaptado a la realidad de Guanajuato.

¡Claro que nuestra estrategia de seguridad le parece muy alejada de Guanajuato a la candidata del PRIAN!



Pero del Guanajuato de privilegios y corrupción, el único que ella conoce y que quiere perpetuar.



¡De este lado vamos por el cambio real y profundo que necesitamos!… pic.twitter.com/MClXgO9Bm8 — Alma Alcaraz (@AlmaAlcarazH) May 15, 2024

“Claro que nuestra estrategia de seguridad le parece muy alejada de Guanajuato a la candidata del PRIAN!”, comentó en un video publicado. Su estrategia de seguridad incluye, como la de las demás candidatas, la destitución del fiscal Carlos Zamarripa, y del secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca.