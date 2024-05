Arreciará la guerra sucia: asegura Libia García, mientras que el PAN demanda a Morena

A pocas horas de que las campañas electorales terminen, Libia García, candidata a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, aseguró que la guerra sucia en su contra continuará, por lo que llamó a no caer en información falsa y mantener su voto por su partido en la próxima jornada electoral.

Sus declaraciones fueron motivadas por la difusión de supuestos audios entre Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato, y Libia García, donde el fiscal le reclamaba el hecho de que ella colocara su destitución en la mesa como una promesa de campaña, “es un acto de guerra sucia, quiero hacerles saber que en estos días que faltan va a arreciar la campaña negra”, comentó la candidata que aseguró que esos audios, que dijo son alterados con inteligencia artificial, son difundidos por el partido Morena.

Libia García añadió que su contrincante electoral, Alma Alcaraz, no conoce el estado, ni las necesidades de los guanajuatenses, por ello tiene que recurrir a la guerra sucia, “Esos ataques provienen de quien se siente perdido, de quienes no pudieron conquistar los corazones de los guanajuatenses, simplemente porque no conoce a la gente buena de Guanajuato”, añadió en alusión a Alma Alcaraz.

PAN Guanajuato ya había denuncia a Morena por guerra sucia

El Pan en Guanajuato aseguró que ya presentó una denuncia por los supuestos audios, y lo hicieron financiar una supuesta guerra sucia en redes sociales.

Eduardo López Mares, presidente estatal del PAN, aseguró que existe una red de sistemas en redes sociales orquestada por Morena con al menos 30 perfiles que han pautado alrededor de un millón de pesos por publicaciones en contra del PAN.