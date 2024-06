Terminan los cómputos pero comienzan las impugnaciones: Morena lo hará con la gubernatura

Luego de terminadas las elecciones y los cómputos electorales por parte del Instituto Electora del Estado de Guanajuato (IEEG), las impugnaciones han comenzado y es Morena quien anunció que lo hará en la gubernatura, además de algunos municipios.

Francisco Escamilla, representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), anunció que van a impugnar los resultados de la elección a la gubernatura. Escamilla incluso abandonó su lugar durante la entrega de constancia de mayoría a Libia García, y acusó que el proceso electoral fue violento, hubo quema y robo de urnas, y denunció que en Guanajuato capital hubo presión por parte del gobierno en turno, todo ello lo utilizarían para presentar el recurso de impugnación.

Jesús Ramírez Garibay, secretario General de Morena en el estado, indicó que el partido tuvo un avance significativo en estas elecciones, sobre todo en las diputaciones locales, pero no por eso darán por perdidos a municipios como San Miguel de Allende, Irapuato y Silao, donde hay al menos 5% de diferencia con el ganador.

PAN se niega a perder Pénjamo

Por su parte el PAN, en las elecciones locales estaría metiendo un recurso de impugnación por los municipios de Abasolo, y Pénjamo, donde se le entregó la constancia de mayoría a Yozajamby Florencia Molina Balver de Morena, quien se convertiría en la primera alcaldesa de este municipio.

Todas las impugnaciones podrían hacerse durante la presente semana, pues ley electoral da 5 días hábiles para impugnar resultados luego de terminados los cómputos locales y distritales.

TEEG desecha demanda por uso electoral de MujerEs Grandeza

El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG), desechó la denuncia de Morena por el uso electoral del programa MujerEs Grandeza.

Durante la sesión de este 10 de junio, el TEEG consideró que la denuncia no procedía, pues Morena hacía alusión a un evento del 2023, en el que si bien se promocionaba la imagen de la entonces secretaria, no se hizo con fines electorales. El TEEG desechó esta denuncia considerando que no se acreditan los tiempos electorales en la denuncia, ni una campaña a favor de quien resultará ganadora de las elecciones.

Esta fue la última denuncia desechada con relación a la entrega de las Tarjetas Rosas por parte del programa MujerEs Grandeza.