La iniciativa del gobernador del Bachillerato Militarizado entrega 40 insignias que otorgan un grado militar

Un total de 40 alumnos del Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM)recibieron la insignia que les otorga el grado militarizado, derivado de su desempeño académico, disciplinario y liderazgo; los grados otorgados son Alumnos de primera, Sargentos primeros de cadetes, Sargentos segundos de cadetes y Cabos de cadetes.

La Preparatoria Militarizada es una iniciativa del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien aseguró que estos ascensos se confieren a los cadetes con el alcance y legalidad únicamente para aspectos disciplinarios y formativos en actividades curriculares, extracurriculares y demás del cuerpo de cadetes.

El BBM Batallón Primer Ligero, conocido como ‘Prepa Militarizada’, se creó a iniciativa del Gobernador Rodríguez Vallejo, como una estrategia de seguridad y educación, encaminada a la reconfiguración del tejido social.

Este subsistema educativo es un referente a nivel nacional, y al cierre de esta administración estatal, cuenta con una matrícula de casi 2 mil 500 alumnos en los 6 planteles ubicados en Acámbaro, Celaya, Dolores Hidalgo, Irapuato y León.

Ahí ofrece un nuevo enfoque educativo determinado por los valores de formación, integridad y honor, agrega la profesionalización en las carreras técnicas de Ciberseguridad, Protección Civil y Seguridad Ciudadana.

La Alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, destacó el compromiso de los estudiantes y sus familias para contribuir desde la educación a la transformación de la sociedad, dijo que la entrega de insignias responde al desempeño, disciplina y al sacrificio que cada uno ha hecho desde lo individual para lograr sus sueños.

“Hoy no me queda más que felicitarlos y decirles que contamos con ustedes, que nos sentimos honrados de tenerlos y tenemos mucha fe de que ustedes no solo son el futuro, ustedes son el presente y ustedes desde hoy, están cambiando esa sociedad, que nuestra fe en ustedes es tan grande, como la grandeza que tiene este Estado y este Municipio”

— Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León