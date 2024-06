Asegura Sapal que la presa El Palote nunca más estará seca; hay amenaza de lluvias torrenciales

Las lluvias están por llegar a León; así lo confirmó Enrique de Haro Maldonado, director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), quien aseguró de manera optimista que las lluvias se presentarán de manera generalizada entre miércoles y jueves, con lo que ya se preparan para evitar inundaciones y retomar los niveles en las principales presas de la ciudad.

Sapal informó que en lo que va del año se tiene una una precipitación acumulada de 23 milímetros, mientras que en años pasados, en este mismo periodo de tiempo, el acumulado ya había llegado a los 150 milímetros, lo que se refleja en las cifras record de más de 40 grados en la ciudad; sin embargo el pronóstico es que las lluvias llegarían esta semana, por lo que Sapal ya realizó la limpieza de más de 300 kilómetros de tuberías en la ciudad.

“Aún cuando tengamos un escenario desfavorable, no podemos confiarnos, ni dejar de prepararnos para recibir las lluvias...Hemos hecho campañas para limpieza de cañerías, y crear el sentido de conciencia del ciudadano” — Enrique de Haro Maldonado, director general de Sapal

Por su parte el SMN El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso sobre el desarrollo de lluvias torrenciales en diversas regiones de México debido a la formación del potencial ciclón tropical, y uno de ellos es Guanajuato.

Estos primeros ciclones tropicales de la temporada 2024 se llamarán Aletta en el Pacífico y Alberto en el Atlántico.

Se pronostica entre 35 y 45 sistemas meteorológicos, es decir ciclones, depresiones tropicales, tormentas y huracanes.

La presa El Palote nunca más estará seca

Enrique de Haro aseguró que se están haciendo estudios para que las presas de la ciudad se mantengan en buen nivel, aumentar las fuentes de abastecimiento, y cuentan con cuatro pozos que se están perforando para esta administración.

En el caso de la presa El Palote, se busca tratar con nanotecnología el problema de sequía que vive este cuerpo de agua, y para poder llevar agua a la presa se están habilitando plantas tratadoras, que llevarán agua ya lista para formar parte de este ecosistema, toda vez que no se pronostica que las lluvias de la temporada le devuelven el nivel a la presa.