¿Quién se hará cargo del bastión panista en México?, se va Lalo López Mares del CDE de Acción Nacional

Luego de la renuncia de Eduardo López Mares, a la dirigencia estatal del PAN, los primeros nombres para tomar este cargo salen a la luz, entre ellos, Aldo Márzquez, actual diputado de Acción Nacional y quien desempeñaría ambos cargos, se presume que López Mares tomará algún cargo en gobierno.

López Mares dejó la dirigencia asegurando que Guanajuato es el bastión panista de México, aunque solo ganó 10 municipios de 46 en las pasadas elecciones, y otros 13 tuvieron que ser ganados en coalición.

López Mares publicó un video en sus redes sociales, donde en un breve mensaje aseguró que renunciaba luego de analizar sus responsabilidades y oportunidades. El panista aseguró irse contento y con el deber cumplido, aunque su salida era lo mejor para el partido.

Eduardo López Mares es originario del municipio de Irapuato, es licenciado en Derecho, y ha sido diputado local suplente, presidente de la Delegación Municipal en Pénjamo y representante ante organismos electorales de Acción Nacional, además Secretario General del Comité Estatal y Presidente interino del mismo.

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que la salida de López Mares no obedece a mal desempeño, sino que los estatutos del partido blanquiazul establecen la renovación de dirigencias seis meses después de cada elección, además de que López Mares estaría buscando un nuevo puesto, sin especificar cuál.

“Es parte de un proceso, va a otro lugar y le deseo mucho éxito en la nueva encomienda, no podré decir nada, pero no renuncia porque no haya hecho un buen trabajo, está aspirando a otra posición, y ese es el motivo, porque va a buscar su proyecto y estoy como panista muy agradecido con Lalo López Mares, porque Guanajuato sigue siendo el bastión panista”

— Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato