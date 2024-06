Así se presentó Guanajuato en el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos con sus 6 destinos

Artesanía, belleza arquitectonica, productos gastronómicos, paisajes naturales es parte de lo que presentan los 6 municipios de Guanajuato que pertenecen al programa turístico Pueblos Mágicos: Dolores Hidalgo, Mineral de Pozos, Jalpa de Cánovas, Salvatierra, Yuriria y Comonfort.

En esta tercera edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos, que se realizó en San Antonio Texas, participaron más de 177 compradores, 659 expositores y 63 visitantes profesionales.

San Antonio es la tercera ciudad de Texas de la que salen turistas a visitar distintos pueblos mexicanos. Llos Pueblos Mágicos que participaron de Guanajuato presentaron distintos atractivos, como las nieves exóticas de Dolores Hidalgo, reconocidas por ganar concursos internacionales y que le otorgan identidad al municipio.

Fueron tres días de actividades en los que los stand de Pueblos Mágicos de Guanajuato, participaron junto con los de todo el país para generar la atracción de turismo.

“Nuestro querido Dolores fue uno de los primeros pueblos mágicos en el país y uno de los primeros en Guanajuato.

El que no enseña, el que no promueve PROMUEVE y el que no ofrece, no vende, por eso siempre hemos trabajo por hacer que el nombre de Dolores brille”

— Adrián Hernández Alejandri, alcalde de Dolores Hidalgo