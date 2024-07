¡Insólito rescate! Hombre pasa tres días atrapado en coladera de León, Guanajuato

Un insólito rescate se llevó a cabo en las calles de León, Guanajuato, luego de que un hombre quedara atrapado en una coladera. El hecho, que fue captado en video y compartido en redes sociales, se viralizó rápidamente generando diversas reacciones entre los usuarios, pues este incidente, que parecía sacado de una película, causó gracia a muchos, quienes lo compararon con personajes conocidos por vivir en alcantarillas.

¿Cómo llegó el hombre a la coladera en León?

El usuario de TikTok @jorgerocha2833 compartió una serie de videos documentando el hallazgo y rescate del sujeto atrapado en la coladera en las calles de la colonia El Cortijo de León.

En el primer video viral, el hombre gritaba desde el drenaje, respondiendo a las preguntas de las personas que lo auxiliaban. Explicó que había entrado por un lado de un río cercano y después no pudo regresar. “Me metí por el lado del río, cuando estaba aquí abajo ya no me pude regresar”, dijo el sujeto desde la coladera.

En el segundo video, se puede ver la coladera destapada y al sujeto al fondo, visiblemente consternado, mientras elementos de seguridad están presentes. Alguien le pregunta si puede salir por su propio pie, mientras algunas personas ríen. “¡Antonio! ¿Sí la haces o no padrino?”, preguntó uno de los asistentes.

Lo comparan en redes con personajes de las Tortugas Ninja y Lo que el agua se llevó

El hombre, identificado como Antonio, fue rescatado por elementos de seguridad luego de que su ubicación fuera alertada por personas que escucharon sus gritos de auxilio provenientes del drenaje. En los videos compartidos en TikTok, el hombre se observa consternado

Según el medio local Los Noticieristas, un hombre que trabajaba en un local frente a la coladera escuchó los gritos de auxilio y de inmediato pidió ayuda a las autoridades. Antonio expresó su temor de que el drenaje se inundara debido a las fuertes lluvias recientes. Tras ser rescatado, Antonio fue valorado por paramédicos, quienes confirmaron que no presentaba lesiones físicas.

El incidente se convirtió en un fenómeno viral, generando reacciones diversas en redes sociales y recordando a muchos escenas de películas y caricaturas comparando a Antonio con personajes como las Tortugas Ninja o el vagabundo de la película “Lo que el agua se llevó”, hasta comentarios que lamentan la situación.