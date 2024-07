Hay 4 presas por debajo del 1% de su capacidad, mientras que la Laguna De Yuriria no se recupera

No se recupera.

Las lluvias constantes han ayudado a la recuperación de varios cuerpos de agua en el estado, sobre todo de la Presa de la Olla en la capital, que se encuentra al 100%; pero hay algunos casos alarmantes que no logran recuperar su nivel: la presa El Palote, la Laguna de Yuriria, Presa Peñuelas, Presa Soledad, La Golondrina y La Gavia. Todas ellas se encuentran a menos del 1% de su capacidad.

La presa El Palote no ha logrado recuperar sus nivel porque la lluvia que escurre hacia su embalse, no ha sido la suficiente; las lluvias en la zona norte de León no han sido suficientes, sumado a que varios bordos en esta zona de la ciudad están aún por debajo de su nivel óptimo.

El Área de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato, reportó que la La Laguna de Yuriria, en 2023 ya se encontraba al 18% de su capacidad para estas mismas fechas.

Pronóstico de cielo niebla con lluvias fuertes

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que se mantiene el pronóstico de cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Guanajuato.

En el estado de Guanajuato se espera durante el día un cielo nublado con lluvias puntuales fuertes, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían reducir la visibilidad, ocasionar inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.

De acuerdo con información de las Unidades Municipales de Protección Civil, durante las últimas 24 horas, se registraron lluvias ligeras en Juventino Rosas, Manuel Doblado, Romita, Santa Catarina, Santiago Maravatío y Uriangato.

Lluvias moderadas en Abasolo, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Salamanca, Salvatierra, San Felipe y Tarimoro. En el municipio de Villagrán se registraron lluvias, de moderadas a fuertes, hasta el momento ningún municipio reporto afectaciones por lluvias.