La ciencia también es cosa de mujeres: este evento acerca a mujeres con profesionistas de las áreas STEAM

Este 15 de julio cierran las inscripciones para el evento gratuito La Ciencia También es Cosa de Mujeres, un encuentro de alumnas de bachillerato con mujeres profesionales de la ciencia para acercar a quienes estén interesadas en carreras de las áreas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés).

Esta es la séptima edición de La Ciencia También es Cosa de Mujeres; va dirigido a alumnas de preparatoria que estén en proceso de elección de carrera y tengan la duda de qué hace una mujer en las áreas STEAM, de manera que sepan que son una opción para ellas.

El evento será el próximo 27 de septiembre en las instalaciones del Centro de Investigaciones en Óptica A. C. (CIO), y es organizado por alumnas de posgrado de esta institución. Es un día de actividades desde la 9 de la mañana con un taller donde se cuenta sobre las aportaciones más importantes de las mujeres en al ciencia, seguido por una mesa redonda con investigadoras de talla internacional para que compartan con las estudiantes sus experiencias.

Posterior las alumnas participan en una serie de talleres y experimentos dirigidos por las mismas profesionales de la ciencia del CIO, visitas a laboratorios y un taller de liderazgo cierran el día de actividades.

Este encuentro es abierto a cualquier preparatoria o alumnas que quieran participar. En inicio tienen que inscribirse en un formulario por internet, y después todos sus datos e historia de vida serán analizados por el comité organizador para darle un espacio en el evento.

Saraí Domínguez Hernández, estudiante de Doctorado, y presidenta del Capítulo Estudiantil (OPTICA), institución gestora del evento, señaló que las alumnas tienen contacto directo con profesionales de las áreas STEAM, lo que ayuda a romper estigmas y prejuicios, respecto a la elección de una carrera profesional.

“Aprovechen que tienen esta oportunidad, para que ustedes al tomar una decisión, sea un poco más consciente ya que tuvieron este acercamiento, y si deciden o no tomar una carrera STEAM que sea porque así lo quisieron, y no porque no las conocían o por algún estigma”

— araí Domínguez Hernández, estudiante de Doctorado, y presidenta del Capítulo Estudiantil (OPTICA)