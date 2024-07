Amalia Martínez; la nueva Investigadora Nacional Emérita que demuestra que la ciencia no tiene género

Amalia Martínez García se convirtió en la primera mujer al frente del Centro de Investigaciones en Óptica A.C. (CIO), y recién obtuvo el grado Investigadora Nacional Emérita; solo cuatro mujeres cuentan con este nombramiento en Guanajuato. Con más de 30 años como investigadora en Óptica, especialización en la que cuenta con maestría y doctorado, aún lleva como bandera el lema que recuerda de su escuela secundaria: “Esfuerzo, voluntad y constancia”.

Originaria de una comunidad de San Luis Potosí llamada Ahualulco del Sonido 13, con una madre ama de casa, y un padre agricultor, su familia se mudó en busca de mejores oportunidades a la ciudad de Monterrey cuando tenía apenas dos años, lo que posteriormente le permitió estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León la carrera de Física.

“Desde niña a mi me emocionaba mucho cuando la maestra estaba enseñando las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, y luego vas creciendo y empiezas a conocer otras áreas de la ciencia y empiezas a comparar entre distintas áreas; entonces a mi lo que me gustó más fueron la física y las matemáticas y la aplicación que puedan tener” — Amalia Martínez García, directora general del CIO e Investigadora Nacional Emérita

En una época donde no era común acceder a un posgrado, mucho menos en áreas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en ingles), y mucho menos siendo mujer, Amalia ahorró durante dos años para mudarse a Ensenada, Baja California, y cursar sus estudios de maestría en en Ciencias con Especialidad en Óptica, para después mudarse a León, Guanajuato en 1995 y terminar el doctorado en la misma especialidad en el CIO, institución que ahora dirige.

“Digamos que como mujer es más fácil entender las dificultades por las que atravesamos; sería una empatía en este sentido, porque yo soy madre de familia, entiendo las problemáticas y lo que yo buscaría sería pues darles las facilidades, porque muchas tienen una familia con necesidades específicas. Va a ser muy importante el tema del género, por ser la primera mujer, esto podría ayudar a animar a otras mujeres a hacer una carrera en la ciencia”. — Amalia Martínez García, directora general del CIO e Investigadora Nacional Emérita

La ciencia no tiene género

Las áreas STEAM han cargado históricamente con el prejuicio y estigma del género, pues en su mayoría son los hombres quienes han tenido acceso; brecha que es prioridad romper para Amalia durante su gestión en el CIO su trabajo para investigadora, “ciencia al alcance de todos”, es como resume su búsqueda por abrir camino a las mujeres en la ciencia.

“Es importante que vean que una mujer puede alcanzar cierto estatus académico y administrativo” — Amalia Martínez García, directora general del CIO e Investigadora Nacional Emérita

Parte importante de esta gestión, será mantener e incrementar la matrícula que fue afectada por la pasada época de pandemia, pero además la alta oferta de posgrados ha provocado que los estudiantes tengan más opciones para elegir sus estudios. Actualmente el CIO cuenta con alrededor de 250 estudiantes; la meta es aumentar esta cifra en un 40% durante su administración, que culminaría su primer periodo en 2027.

Investigadora Nacional Emérita

Fue el pasado 5 de junio cuando la doctora Amalia fue reconocida como Investigadora Nacional Emérita, lo que la suma a una lista muy corta de mujeres con este nombramiento se otorga a las científicas y científicos de una destacada y amplia trayectoria académica y científica probada.

Estos son algunos de los reconocimientos durante su trayectoria de más de 30 años en la ciencia

- Premio a la Excelencia en el Desarrollo Profesional otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

- Es la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de Óptica.

- Reconocimiento como “SENIOR MEMBER” en SPIE (The International Society for Optics and Photonics) por su experiencia profesional, su participación activa con la comunidad óptica y en SPIE.

- Reconocimiento como “SENIOR MEMBER” en Optica (antes OSA: Optical Society of America) por su experiencia y logros profesionales.

- Reconocimiento del CIO por ser una investigadora del centro, pionera en la divulgación de la ciencia, formando parte del comité organizador del Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia desde el 2003 hasta la fecha, en su edición anual.

- Distinción de “2024 OPTICA FELLOW” por sus contribuciones significativas a la metrología óptica 3D, la formación de estudiantes y el avance de la ciencia en México y América Latina. Primera mujer mexicana que recibe este reconocimiento por parte de esta sociedad.

- Distinción de “2024 SPIE FELLOW”, debido a sus logros académicos en la comunidad de óptica y fotónica a nivel nacional e internacional.