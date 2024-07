Es leonés el primer mexicano en ganar olimpiada de tecnología

Miguel Ángel Gómez es un joven leonés de 15 años que fue el primer mexicano en ganar la Olimpiada Internacional de Tecnología categoría Changemakers Teens 2024, y junto con su profesor Moisés Josué Espinosa Ramírez, recibieron el reconocimiento “Soy de León”.

Miguel Ángel fue el ganador en la categoría Changemakers teens, donde compitió contra alrededor de 6 mil jóvenes en distintas etapas. Durante el recibimiento de su premio comentó que también ha ganado premios en ajedrez y otras disciplinas. La Olimpiada Internacional de Tecnología categoría Changemakers Teens 2024, es un certamen organizado por la Fundación NTT DATA MX.

La presidenta municipal, Ale Gutiérrez, destacó que Miguel Ángel es un ejemplo al demostrar que con dedicación, esfuerzo y trabajo constante se pueden cumplir los sueños. Moises Josué Espinosa, el profesor de Miguel, lleva 6 años como profesor, y es el docente en centros de enseñanza del municipio, “tengo 6 años como profesor y poderlos ver crecer poco a poco es muy gratificante, me gusta que puedan cumplir sus sueños, eso es lo que quiero”, comentó.

“Reconocemos en ti cómo una persona puede salir adelante, cómo puede cumplir sus sueños, no es tarea fácil y has sido el primer mexicano que gana estas olimpiadas de tecnología, el primer mexicano y eres de León y eso hay que reconocerlo, nos sentimos bien orgullosos de ti, porque diste lo mejor de ti para salir adelante, lo haces porque te gusta, porque tienes capacidad y has sabido sortear muchos obstáculos sin darte por vencido”

— Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León