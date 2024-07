En esta ciudad residen personas de 62 nacionalidades distintas y es considera la número uno para viajar

San Miguel de Allende volvió a recibir el distinto de la Mejor Ciudad del Mundo por la firma internacional Travel + Leisure; este nombramiento considera características como su cultura, atractivos turísticos, entre otros.

El alcalde de este municipio, Mauricio Trejo Pureco, viajó a Estados Unidos para recibir el distintivo, que mientras era otorgado, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG), validaba su reelección al cargo.

“San Miguel de Allende no te produce simplemente recuerdos o memorias, sino experiencias de vida. Tienes los mejores lugares para comer, es el destino número 1 de México, es la ciudad más amistosa de México, somos <i><b>The Best City of the World</b></i>”

— Mauricio Trejo Pureco, Alcalde de San Miguel de Allende