Elección de dirigente del PAN divide a la militancia: tienen un mes para elegir presidente estatal

El Comité Directivo Estatal del PAN lanzó su convocatoria para la elección de un nuevo presidente estatal, esta gestión de acuerdo con sus estatutos terminaría en el año 2027, pero la metodología de elección puede resultar excluyente, de acuerdo con militancia y exfuncionarios que han emanado de este partido.

El PAN cuenta con alrededor de 16 mil guanajuatenses registrados en su padrón. El exalcalde panista de León, Jorge Carlos Obregón Serrano, fue de los primeros en asumirse excluido y pidió que la elección de la dirigencia estatal se haga atravesar de la militancia en todo el estado.

El diputado local por El PAN, Rolando Alcántar, aseguró que ha recibido muchas inquietudes sobre militantes que se sorprendieron por la convocatoria lanzada donde se señalaba el método de elección para presidente del Comité Estatal. Aseguró que al pasar un proceso electoral donde la sociedad pidió mayor democracia y cercanía, es importante hacer un proceso donde la militancia exigía al dirigente.

“Muchos me han consultado que si tengo interés en dirigir el partido, la verdad es que sí, pero no en este, porque fui electo como diputado local y me tendré que concentrar en eso”

— Rolando Alcántar, diputado local por el PAN