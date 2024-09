Alista presupuesto de los ayuntamientos para 2025 en. la Junta de Enlace: tienen hasta 2 de octubre

En el Congreso del Estado se llevó a cabo la Junta de Enlace en Materia Financiera; esta es una metodología para dar a conocer los criterios aprobados para la elaboración de las 46 leyes de ingresos municipales para 2025.

En esta Junta se darán a conocer los criterios aprobados para la elaboración de las 46 leyes de ingresos municipales para 2025, además de dar a conocer que el 2 de octubres la fecha límite en los ayuntamientos para entregar el presupuesto estimado para 2025.

“Definitivamente una administración pública organizada y con una planeación sana, requiere de un proceso cuidadoso en el que se ponderen las necesidades ciudadanas, los servicios públicos no son discrecionales, atienden de forma atingente a las personas; no podemos concebir leyes de ingresos municipales sin considerar este objeto; el bienestar de su población está en sus manos, no desaprovechen la oportunidad para mejorarlo”

— Victor Manuel Zanella Huerta, diputado local